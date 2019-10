Mike Sponza e band al corner live di Mareno

“Il talento di uno dei più grandi chitarristi blues italiani, ormai una sorta di guru del blues nazionale: il risultato è un’esplosione di classe, ritmo ed energia.” Così il Corriere della Sera ha definito Mike Sponza, esponente di spicco del blues italiano. Blues, soul e rock’n’roll sono le parole chiave per descrivere la musica di Mike Sponza, chitarrista, cantante e compositore, da quasi 30 anni sulla scena live europea. Una vita dedicata a sviluppare uno stile blues personale, moderno e ricco di differenti sapori.



Mike Sponza nel 2018 pubblica il suo nuovo album di inediti, “MADE IN THE SIXTIES”! Scritto a 4 mani insieme al leggendario autore Pete Brown e prodotto nei leggendari Abbey Road Studios, il disco, che uscito anche in vinile, è un personale omaggio del bluesman italiano agli anni Sessanta.

In dieci tracce, una per ogni anno del decennio, Mike Sponza e Pete Brown raccontano sia la parte scintillante che la parte più buia di questo periodo storico, parlando, tra gli altri argomenti, della guerra fredda e della crisi cubana, dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, della svolta artistica di Bob Dylan e del movimento studentesco del ‘68.



+ Selezione musicale in vinile a cura di DJ MARCO MIX