Ultimo appuntamento con il tango argentino al Biscione

Dopo undici appuntamenti e un grande successo, si conclude giovedì 12 settembre la Blumilonga estiva, la serata di tango argentina proposta dall’associazione Centrodanza Conegliano con il patrocinio del Comune di Conegliano.

Oltre un migliaio di ballerini provenienti da tutto il Nordest e anche dall’estero che hanno animato il Biscione di piazzale Zoppas da giugno. Al suono del tango, del vals e dalla milonga (i tre ritmi del tango argentino) in tanti sono arrivati a disegnare “passi” ma soprattutto a farsi rapire dalla maglia dell’abbraccio di un ballo dichiarato nel 2009 patrimonio dell’umanità. A coordinare l'evento i maestri Monica Visintin e Giovanni Marcon, che proprio giovedì sera alle ore 20 terranno una lezione di prova gratuita per principianti assoluti. Dalle 21, come di consueto, partirà la serata di ballo e a mezzanotte risuonerà l’ultima Cumparsita della stagione estiva. Sarà solo un arrivederci, non solo all’estate 2020 ma, prima ancora, alla stagione al “chiuso”, con i corsi stabili e le serate di tango argentino proposte dal Centrodanza nella sede via Calpena 7 (c/o Palafallai), vicino alle piscine comunali.

«È stata un’estate impegnativa a livello organizzativo, ma ricca di soddisfazione - commenta Monica Visintin, presidente dell’Asd Centrodanza – ringraziamo tutti coloro che sono stati presenti alle serate, ai nostri “affezionati” ma anche ai tanti ballerini che hanno scoperto per la prima volta la Blumilonga. Nell’ultimo giovedì della stagione proporremo una lezione gratuita primi passi: invito tutti a partecipare, potranno scoprire un ballo che è molto di più di passi e coreografie, è il tango dell’abbraccio. Un ballo popolare, da pista, che, come amo sempre dire, può davvero cambiare la vita”.