Mini Cuccioli, le quattro stagioni al cinema!

E' arrivato al cinema, da giovedì 25 ottobre in Italia, distribuito da Videa e prodotto dal Gruppo Alcuni dei fratelli Francesco e Sergio Manfio, “MINI CUCCIOLI – LE QUATTRO STAGIONI”, l’atteso film per i più piccini che unisce divertimento e apprendimento in un mix unico e delicato. Attraverso le emozionanti avventure dell’affiatato gruppo dei Mini Cuccioli, i bambini imparano ad affrontare sentimenti ed esperienze, una sfida che la vita propone loro ogni giorno. Un film tenero e ricco di avventure, con meravigliosi personaggi, tanti momenti comici e un’attenzione tutta particolare all’osservazione della natura e al rispetto dell’ambiente. La gattina Olly, il cagnolino Portatile, la paperella Diva, il coniglietto Cilindro, il pulcino Senzanome e il ranocchio Pio, sono un esempio di cooperazione e solidarietà: con loro l’unione fa la forza e i piccoli problemi quotidiani dei bambini vengono sempre risolti con un sorriso e tante risate!



La gattina Olly, il cagnolino Portatile, la paperella Diva, il coniglietto Cilindro, il pulcino Senzanome e il ranocchio Pio: sono i protagonisti di questo irresistibile, divertente film destinato a un pubblico di bambini. La storia, concepita in quattro parti – le stagioni – per facilitare la comprensione da parte dei piccoli spettatori, descrive il modo in cui l’alternarsi delle stagioni nel corso dell’anno porta dei mutamenti nel parco giochi, con effetti visibili su piante e animali e influenzando anche gli stati d’animo dei Mini Cuccioli. Seguiremo quindi i sei piccoli amici durante le loro lunghe giornate di gioco, e insieme a loro ci stupiremo per i cambiamenti climatici che il parco vivrà, scopriremo cosa inventeranno per passare il tempo, facendo amicizia con altri animali, imparando a superare alcune paure e gli inevitabili bisticci che possono sorgere tra loro. Nel film ci sono anche brevi divertenti intermezzi comici in cui il coniglietto Cilindro si esibisce in strampalati numeri da circo. Siete pronti?