A grande richiesta si replica a Settembre!

MINI CUCCIOLI SHOW

Domenica 17 Settembre ore 18 al Parco degli Alberi Parlanti (Treviso)



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : info tel. 0422694046 - info.parco@alcuni.it | biglietto unico 4,50 euro| I Nonni non pagano | in caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato | Si consiglia la prenotazione, posti limitati.



Da Rai Yoyo lo spettacolo live con i 6 personaggi dei cartoni animati in un’avventura imperdibile!

Per la prima sul palco, in una fantastica scenografia che riproduce un circo coloratissimo, ecco i Mini Cuccioli con un grande spettacolo, come è grande il loro successo tra i più piccoli.



I Mini Cuccioli si sono dati appuntamento al "Circo Baffoni" dove, aiutati dall'Assistente, vogliono imparare i segreti degli acrobati, dei domatori, dei giocolieri, insomma degli artisti del circo.

Per accontentare i suoi piccoli amici l’Assistente ha invitato i migliori artisti del mondo... purtroppo però ha fatto i conti senza il Capi (il Sig. Baffoni, Direttore del circo) che vuole che sotto il suo tendone tutti facciano a modo suo!

Tra magiche bolle, videoproiezioni giganti, giochi di prestigio e acrobazie da togliere il respiro, i Mini Cuccioli riusciranno nel loro intento e soprattutto, con l'aiuto del pubblico, daranno una simpatica "lezione" al Capi. È lo spettacolo più atteso dell'estate: non mancate!



Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Teatrale gli Gli Alcuni che porta in scena le avventure dei sei strepitosi personaggi di uno dei cartoon rivelazione della stagione televisiva 2017, e lo fa grazie al Capi e all'Assistente (gli attori Sergio Manfio, che firma anche la regia dello show, e Francesco Manfio), con le grandi mascotte della fortunata serie televisiva di Rai Yoyo.