Mini H-Ack sul futuro - "Il Mondo che vorrei"

Non servono specifiche competenze per avere una grande idea e, soprattutto, questa non dipende dall’età: come ci insegna Greta Thunberg che a soli 16 anni è riuscita a creare un movimento riunito sotto l’hashtag #fridayforfuture che ha coinvolto milioni di persone, oggi più che mai sui giovani si concentrano fiducia e aspettative. Digital Wellbeing, il futuro del pianeta, vivere nelle smart city: come i bambini di oggi, nativi digitali che non hanno mai vissuto un mondo senza tecnologia, si immaginano la loro vita quando saranno grandi? Questa l’idea alla base de “Il mondo che vorrei”, l’evento gratuito che H-FARM organizza sabato 18 maggio nell’headquarters di Ca’ Tron dedicato a bambini e ragazzi tra i 10 e i 16 anni, chiamati a dare libertà alla loro fantasia per raccontare come sognano il mondo del futuro.

Il format dell’evento sarà quello del mini H-ACK, ovvero una maratona di idee che il team di educatori di H-FARM ha adattato all’età dei partecipanti, dove i ragazzi verranno suddivisi in gruppi di lavoro e potranno sviluppare il loro progetto, dal concept fino alla presentazione, utilizzando gli strumenti che preferiscono: dal tablet al computer, da fogli e pennarelli fino all’utilizzo di programmi di sviluppo. 3 i filoni principali su cui si concentreranno i partecipanti, scelti tra le tematiche più attuali:

- “Salviamo il Pianeta”: come si può ridurre il consumo di plastica? Quali sono le iniziative che si possono intraprendere per ridurre il consumo di energia e rallentare il cambiamento climatico?

- “Digital Wellbeing”: quanto tempo passano i giovani utilizzando i device digitali? In che modo si può ripensare al tempo che si passa di fronte a questi oggetti?

- “Smart Cities”: come i ragazzi si immaginano le città del futuro, come ci vivranno e come si sposteranno? Come sarà la sua casa?

A fine giornata i partecipanti saranno chiamati a raccontare il loro progetto davanti ai genitori e a una giuria: le idee più interessanti e innovative saranno premiate, tra gli altri, anche con gli Sparx camp, i camp estivi di H-FARM.

Per maggiori informazioni h-farm.link/IlMondoCheVorrei oppure info@h-farm.com