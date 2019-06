Mini torneo di dama italiana per bambini e ragazzi

Mini Torneo DAMA ITALIANA per bambini/ragazzi delle elementari e medie - domenica 9 giugno ore 15,00 - Giardino di villa Serena a Paderno di Ponzano Veneto.

Organizzato dai circoli trevigiani affiliati alla FID (Federazione Italiana Dama).

Il mini torneo, finalizzato alla divulgazione del gioco della dama, è stato organizzato per soli bambini principianti e che NON siano tesserati alla FID (Federazione Italiana Dama).

Si svolgerà presso la “Festa dello Sport” organizzata dal Coni provinciale, a Paderno di Ponzano Veneto (TV) nel giardino di Villa Serena, via dei Bersaglieri.

Si giocheranno solo 3/4 partite in modo da poter dare anche il tempo per provare le altre attività sportive messe a disposizione per la giornata dello Sport.

ISCRIZIONE GRATUITA

Gradita una prescrizione a renatocervellin@gmail.com

PREMI: 1°-2°-3° Class. elementari medaglione - 1°-2°-3° Class. medie medaglione - Premio migliore class. femminile - Attestati di partecipazione e gadget per tutti gli altri partecipanti .

Per ulteriori INFORMAZIONI: Delegato provinciale FID Loris Scaggiante 3315815954