"Miracolo a Milano" - Serata inaugurale della rassegna cinematografica "Paesaggi che cambiano"

Mercoledì 13 febbraio alle ore 21, con la proiezione del film Miracolo a Milano di Vittorio De Sica (Italia, 1951, durata 97’), prende il via, nell’auditorium degli spazi Bomben di Treviso, il secondo ciclo della rassegna cinematografica Paesaggi che cambiano, organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche.

I cinque titoli proposti fra febbraio e aprile 2019 riprendono e completano il racconto delle opere del primo ciclo, incentrato sul significato di molti luoghi nei quali, dopo una fase segnata da spopolamento, abbandono, mancanza di cura o assenza di progettualità, si definiscono nuovi spazi ecologici e sociali. Raccontando di città e villaggi, periferie, enclave urbane, quartieri operai e edifici-alveare, i film in programma ci fanno riflettere sulla vita degli aggregati sociali che li abitano, compresi i loro conflitti, e sulle loro trasformazioni.

Le soluzioni spettano ad altri ma il cinema, come sempre, ne lascia intravvedere alcune come quella, fantasiosa e poetica, nel capolavoro di De Sica e Zavattini, proposto al pubblico, in tutta la sua attualità, nella serata di apertura.

Auditorium spazi Bomben, via Cornarotta 7, Treviso.

Ingresso unico 5 euro. La serata inaugurale a ingresso libero.

Per le scuole è possibile riservare posti per un’intera classe o per gruppi di studenti:

perlascuola@fbsr.it

Schede informative consultabili nel sito: www.fbsr.it

Per informazioni: Fondazione Benetton Studi Ricerche, T 0422 5121, fbsr@fbsr.it, www.fbsr.it