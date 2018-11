Chiuso vent'anni fa: rivive per una sera la magia del Mithos Rock Club

Quando ha chiuso i battenti, il 21 febbraio del 1998 - il suo compito s'era naturalmente esaurito e i Nirvana, icona dell’alternative rock, avevano ormai già venduto milioni di dischi - qualcuno scrisse: "Il Mithos di Meolo chiude per protesta".

Gli amanti del rock del Triveneto se lo ricordano bene: le colonne, le statue, il palco, il piano rialzato, la consolle che dominava la pista a piastrelle luminose, il “pogo”, ma soprattutto la musica rock in tutte le sue sfumature e contaminazioni. Era il Mithos Rock Club, primo rock club del Veneto, che ha agitato i weekend della piccola Meolo, in provincia di Venezia, a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta, ospitando sul suo palco band del calibro di Primal Scream, Primus, Mike Patton dei Faith No More, Miracle Workers, Lush, Screaming Trees, Therapy, Dee Dee Ramone, Christian Death, Scorn, Timoria (negli anni di Senza Tempo), Ritmo Tribale e, successivamente, nella sede di San Donà di Piave, Suicide, Andy Summers, Wire e tanti altri. Il Mithos è stato un concentrato di energia, di musica, di fermento artistico, tanto da essere definito negli anni ’90 il primo e più famoso rock club del Veneto. Un punto di riferimento imprescindibile per chi volesse fare e ascoltare il vero rock a livello locale e internazionale. Sabato 1 dicembre dalle 21 al Krach Club di Monastier si vivrà nuovamente quell'atmosfera, con un Mithos Remember party organizzato dallo staff che ha gestito il club in quegli anni. Regista dell’evento, Denis “Bufera”, il gestore e direttore artistico del Mithos, oggi al timone del Radiogolden di Conegliano. In consolle ci saranno i deejay Mauro e Renzo di Radio Base.