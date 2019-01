Adriano Boschia di Mogliano vince il campionato provinciale di dama di Venezia

Anche quest’anno si è disputato, il 27 gennaio, presso l’Oratorio San Donato, nel centro della cittadina di Gardigiano, il Campionato provinciale 2019 di Dama Italiana per la provincia di Venezia. Ha visto la partecipazione di ben 15 damisti provenienti dal circolo A.S.D. CD "Angelo Pilla" di Venezia, dal circolo A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" e, ben 8 giocatori, dal circolo A.S.D. CD Clodiense di Chioggia, i quali sono stati divisi in due gruppi di gioco. Al termine dei turni di gioco si aggiudicano la vittoria, nel primo gruppo assoluto, il Maestro Borchia Adriano di Mogliano Veneto (circolo “Fulvio Campanati”), seguito dal Maestro Chinellato Giovanni di Mestre e 3° classificato il Maestro Trevisan Clemente di Venezia. Nel secondo gruppo vince il Nazionale Merelli Adriano di Olmo di Martellago (circolo “Fulvio Campanati”), 2° classificato il Candidato Maestro Cappelletto Gabriele di Gardigiano e 3° il Nazionale Miotto Alessandro di Padova. La gara è stata organizzata dal circolo “Fulvio Campanati” di Mestre, direttore di gara il segretario provinciale Fid Cappelletto Gabriele, coadiuvato come arbitro dal Presidente regionale FID Bellin Dino. L’ Asd “Fulvio Campanati”, ringraziando tutti i partecipanti, si ritiene soddisfatta per l’ottima riuscita della gara.