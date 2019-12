A Mogliano è Natale, tutti gli appuntamenti della rassegna

«Sarà un Natale della città per la città, in cui si sono voluti privilegiare i quartieri e le frazioni. A Mogliano abbiamo delle associazioni in grado di fare cose di alta qualità, pertanto vanno valorizzate. Ogni quartiere sarà dotato di una casetta in legno (adibita a iniziative a discrezione della relativa associazione di quartiere) e di un albero di Natale di 4 metri in LED, insieme a una cifra da dedicare alla realizzazione di eventi, affinché ogni associazione possa regalare alla cittadinanza momenti di festa e condivisione». Ha introdotto così, alla conferenza stampa di questa mattina, il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Turismo Giorgio Copparoni il vivace programma di eventi che allieterà il periodo natalizio a Mogliano Veneto. «Con questo gesto desideriamo esprimere la nostra attenzione verso tutte le zone della città e non solo verso il centro. Qui comunque ci sarà qualcosa di nuovo: le luminarie che stanno venendo allestite in questi giorni saranno diverse rispetto agli anni scorsi. Il nostro desiderio è quello di far provare orgoglio alla gente che verrà a passeggiare in città, e ci auguriamo di riuscirci. Personalmente ringrazio tutti quelli che hanno deciso di dare una mano alla città per vivere un Natale gioioso e quindi in primis l’Ufficio Cultura, che si è speso molto nella programmazione degli eventi, le Associazioni, i commercianti, CoopCulture, senza dimenticare i proprietari degli edifici che ci hanno permesso di accendere l’atmosfera natalizia in piazza con le luminarie. Fortunatamente questa città è ricca di associazioni che si danno da fare. Nel periodo natalizio ci saranno concerti, spettacoli, mercatini, mostre, laboratori, street food… Diciamo infatti che non abbiamo faticato troppo a organizzare un calendario denso e importante, e questo per merito loro».

Su questo interviene anche il sindaco Davide Bortolato: «Si può quasi dire che questo sarà un Natale a km0, infatti le numerosissime e belle iniziative del programma sono fatte dai moglianesi per i moglianesi, e questa è una cosa virtuosa. Sono sicuro che nelle nostre piazze e nelle nostre vie i cittadini potranno vivere un Natale di gioia e serenità”. L’accensione ufficiale delle luminarie avverrà alle 17 di domenica 8 dicembre, in occasione del tradizionale Mercatino dell’Antiquariato, che si conferma una delle ricorrenze più storiche di Mogliano. Seguirà un rinfresco organizzato dalla Pro Loco. Altro evento che si riconferma negli anni è la Mostra mercato del Radicchio Rosso (nel weekend del 14 e 15 dicembre), portato all’attenzione anche di alcune personalità politiche. “Tra luminarie, casette, alberi e iniziative varie, l’Amministrazione comunale ha investito quota parte delle entrate incassate con la tassa di soggiorno e ci auguriamo di trovare una bella complicità da parte dei cittadini e dei turisti presenti in città, che invito a partecipare numerosi alle iniziative proposte».

A partire dal 7-8 dicembre, ogni weekend fino a fine mese vedrà attivata, in stretta collaborazione con CoopCulture, una serie di iniziative a ingresso gratuito dedicate ai bambini e alle famiglie presso il Mogart-Spazi Brolo e il Broletto, strutturate con attività ricreative per i più piccoli e momenti di socializzazione per gli adulti. Inoltre, la prossima edizione dell’ormai consolidato aperitivo Mojan (20 dicembre) prevedrà una raccolta fondi per aiutare la città di Venezia a risollevarsi dopo i recenti fenomeni di acqua alta eccezionale. Alla nutrita rassegna stampa qui sotto riportata, va infine ad aggiungersi la Fiaccolata dei 5 panaini promossa da SOMS, in programma per domenica 26 gennaio 2020. Si informa la cittadinanza che i parcheggi a strisce blu saranno gratuiti da martedì 17 dicembre a lunedì 6 gennaio compresi (ad esclusione dei lunedì mattina durante le ore di mercato).

“A MOGLIANO È NATALE” – IL PROGRAMMA

Domenica 1° dicembre

ore 10.00 – Centro Sociale

LA TARGHETTA

Letture di poesie in dialetto veneto

di Elvira Brusegan

Ingresso libero

dal 1° al 7 dicembre

ore 9.00-20.00 – Centro Commerciale Ronzinella

MOSTRA FOTOGRAFICA:

AREE UMIDE. UN MONDO DIVERSO

Comitato a Difesa ex Cave di Marocco

Ingresso libero

dal 1° dicembre all’15 gennaio 2020

Prato Chiesa Parrocchiale

PRESEPI DI LUCE

Associazione di Frazione Bonisiolo

Martedì 3 dicembre

ore 9.30 – Biblioteca Comunale E. Scoffone

IL MAGICO NATALE DI STEPAN ZAVREL

a cura Associazione Mucca Gialla

Associazione di Quartiere Centro Nord

Biblioteca Comunale E. Scoffone

Solo su prenotazione – Ingresso libero

ore 17.30 e ore 21.00 – Cinema Busan

UOMINI E ACQUE: I CUSTODI DELL’ACQUA

Film di Giulio Squarci

Comitato a Difesa ex Cave di Marocco

Ingresso euro 5,50

7/8 dicembre

ore 17.30 - Spazio Arte Urbano

FAMIGLIE AL BROLO: LETTURE CANDITE

Letture animate a tema “dolce” e laboratorio alimentare

Assessorato alla Culturale

Coop Culture

Domenica 8 dicembre

tutto il giorno – Centro Città

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

SOMS

ore 12.30 – Locali CRCS Ovest Ghetto

PRANZO DI NATALE PER GLI OVER 70

Associazione di Quartiere Ovest-Ghetto

Ingresso a offerta

ore 16.00 – Duomo S. Maria Assunta

CONCERTO DELL’AVVENTO

Coro La Contrà

Ingresso libero

ore 17.00 – Centro Città

ACCENDIAMO LA PIAZZA

Le luminarie in centro

dall’8 dicembre al 6 gennaio 2020

Amministrazione Comunale

ore 17.00 – Piazzetta Campocroce

NATALE IN PIAZZETTA

con il Coro Anton

con vin brûlé e cioccolata calda

I BAMBINI SI RACCONTANO

Pensieri e parole degli alunni scuola Vespucci

Associazione di Quartiere Campocroce

dall’8 al 15 dicembre

dalle 16.00 – Piazzetta S. Antonio - Marocco

NATALE A MAROCCO

Mostra Mercato

Associazione Quartiere Marocco

dall’8 dicembre al 6 gennaio 2020

Negozi del Centro e del Quartiere Centro Sud

NATALE INSIEME

Eventi natalizi

Associazione Quartiere Centro Sud - Negozianti

Piazzetta via Roma

PREPESE DI NATALE

Allestito da CEOD “La Rosa dei Venti”

in collaborazione con

Associazione di Quartiere Ovest-Ghetto

Lunedì 9 dicembre

ore 18.00 – Biblioteca Comunale “E. Scoffone”

FILOSOFIA DEI CARTONI ANIMATI

di Andrea Tagliapietra

Reading letterario

Ingresso libero

Martedì 10 dicembre

ore 9.30 – Biblioteca Comunale E. Scoffone

UNA FINESTRA SUL NATALE

a cura Associazione Mucca Gialla

Associazione di Quartiere Centro Nord

Biblioteca Comunale E. Scoffone

Solo su prenotazione – Ingresso libero

ore 21.00 – Cinema Busan

UOMINI E ACQUE: PER BOSCHI E PALU’

Serata con il cantastorie Ternzio Gambin

Multivisione con il fotografo naturalista Paolo Spigariol

Comitato a Difesa ex Cave di Marocco

Coop Alleanza 3.0

Ingresso euro 5,00

Mercoledì 11 dicembre

ore 20.30 – Anna La Gelateria, via Marconi

PAROLE DI CARTA: INCONTRO CON NICOLA DE CILIA

Geografie di Comisso. Cronaca di un viaggio letterario

Quarantaduelinee Circolazione Culturale

Ingresso libero

Venerdì 13 dicembre

ore 20.45 – Centro Ricreativo Bonisiolo

ASPETTANDO IL NATALE

Serata di Canti Popolari Natalici con i cori

La Vita è Bella, Gocce di Luce e il soprano Antonella Bares

Biblioteca di Quartiere Bonisiolo

Ingresso libero

ore 21 – Teatro Busan

BARZELLETTE con ASCANIO CELESTINO

Busan Cinema Teatro

Ingresso intero euro 20,00 ridotto euro 18,00

Sabato 14 dicembre

ore 10.00 – Biblioteca Comunale E. Scoffone

LETTURE ANIMATE

Per bambini e bambine della scuola d’infanzia e primaria

Gruppo Quante Storie

Ingresso libero

ore 11.00 – Sala Consiliare

PRESENTAZIONE CALENDARIO 2020

Dedicato a Piranesi a 300 anni dalla nascita

Associazione Mojan

ore 17.00 – Centro Ricreativo Bonisiolo

BABBO NATALE E IL SUO FOLLETTO RACCOLGONO

LE LETTERINE DEI BAMBINI

Biblioteca di Quartiere Bonisiolo

Ingresso libero

14/15 dicembre

ore 17.30 – Spazio Arte Urbano

FAMIGLIE AL BROLO: LETTURE CANDITE

Letture animate a tema “dolce” e laboratorio alimentare

Assessorato alla Culturale

Coop Culture

14/15 dicembre

tutto il giorno – Piazza Caduti

MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO ROSSO

“FIORE D’INVERNO”

Amministrazione Comunale – Pro Loco Mogliano

Domenica 15 dicembre

ore 16.00 – Duomo S. Maria Assunta

CONCERTO DI NATALE

con Ensamble Falso Barocco

Associazione Amici della Musica Toti Dal Monte

Ingresso libero

dalle 16.00 – Piazzetta S. Antonio - Marocco

FESTA DI NATALE IN QUARTIERE

con arrivo di Babbo Natale

Associazione di Quartiere Marocco

Lunedì 16 dicembre

ore 10.30 – Scuola Materna Rodari

Spettacolo di Burattini

LA STORIA DI PINOCCHIO

Associazione di Quartiere Centro Sud

Riservato ai bambini della scuola materna

dalle 15.00 alle 16.00 – Piazza del Marinaio Casetta di Natale

INCONTRO CON I NOSTRI AMICI HUSKY

A cura Associazione LEIDAA

Associazione di Quartiere Centro Nord

Martedì 17 dicembre

ore 11.00 – Piazzetta Campocroce

CONCERTO CORO VESPUCCINCANTO

Alunni della scuola primaria di Campocroce

ore 20.30 – Teatro Cinema Busan

GINGA IN GOSPEL

Ingresso libero

Mercoledì 18 dicembre

17.30 – Piazza della Repubblica

GRUPPO GLI ZAMPOGNARI

Associazione di Quartiere Est

ore 20.30 – Anna La Gelateria, via Marconi

PAROLE DI CARTA: INCONTRO ADRIANO MADARO

I miei anni con Comisso

Quarantaduelinee Circolazione Culturale

Ingresso libero

Giovedì 19 dicembre

ore 9.00 – Scuola Primaria D. Valeri

ore 10.30 – Scuola Materna Aquilone

NATALE NELLE SCUOLE

Associazione di Quartiere Est

ore 13.00 – Scuola Primaria Vespuci

BABBO NATALE

Consegna di doni ai bambini della scuola materna e agli alunni della scuola elementare

Gruppo Alpini Campocroce

Associazione Quartiere Campocroce

Venerdì 20 dicembre

ore 8.45 – Scuola Primaria A. Frank

ore 10.30 – Scuola Materna Arcobaleno

NATALE NELLE SCUOLE

Associazione di Quartiere Est

ore 9.15 – Scuola Primaria Verdi

ore 10.30 – Scuola Materna Rodari

BENVENUTO BABBO NATALE

Babbo Natale porta i dolci ai bambini

Associazione di Quartiere Centro Sud

dalle ore 18.00 – Piazze della Città

GLI ZAMPOGNARI

Associazione di Quartiere Centro Nord

dalle 19.00 – Locali del centro

MOJAN

Raccolta fondi per Venezia

20/21/22 dicembre

Venerdì pomeriggio

Sabato e domenica tutto il giorno

Piazza Caduti

SAPORI DAL MONDO: STREET FOOD

e ITALIA DEI SAPORI

Cucina, sapori e spettacoli

Le Vie del Gusto Eventi di Ciampa Fiore

Sabato 21 dicembre

21.00 – Centro Sociale

PERFORMANCE DI MITA E EDVIGE FONTANA

per riflettere, emozionarsi, sorridere...

Ingresso libero

dalle 15.00 alle 17.00 – Piazza del Repubblica

INCONTRO CON I NOSTRI AMICI HUSKY

A cura Associazione LEIDAA

Associazione di Quartiere Est

21/22 dicembre

ore 17.30 – Spazio Arte Urbano

FAMIGLIE AL BROLO: LETTURE CANDITE

Letture animate a tema “dolce” e laboratorio alimentare

Assessorato alla Culturale

Coop Culture

Lunedì 23 dicembre

ore 18.00 – Piazzetta Campocroce

LE BRAGHE DELLA ZOSAGNA

Musica con il gruppo folkloristico

LA POSTA DI BABBO NATALE

Cassetta per imbucare le letterine a Babbo Natale

Associazione di Quartiere Campocroce

ore 20.30 – Cinema Teatro Busan

CORO 7° GRADO CONCERTO PER NATALE

Pop italiano anni 70-80-90

Ingresso libero

Martedì 24 dicembre

ore 17.00 – Piazza Caduti

ASPETTANDO NATALE

Babbo Natale offre vin brûlé, tè e dolci

Associazione di Quartiere Centro Sud

evento gratuito per tutti

dalle ore 17.00 – Parrocchia Mazzocco

ARRIVO DELLA SLITTA DI BABBO NATALE

Consegna dei doni ai bambini

Associazione Pro Mazzocco

ore 23.00 – Chiesa S. Elena Imperatrice Zerman

CONCERTO CORALE

Al termine buffet offerto

Associazione di Quartiere Zerman

Ingresso libero

ore 24.00 – Piazza Berto

BUON NATALE

Scambio di auguri con vin brûlé, panettone e pinza

Associazione di Quartiere Centro Sud

evento gratuito per tutti

Giovedì 26 dicembre

ore 16.00 – Duomo S. Maria Assunta

È ANCORA NATALE…

con Ensamble Pausa in sol Maggiore

Associazione Amici della Musica Toti Dal Monte

Ingresso libero

27/28/29 dicembre

ore 10.00 – Spazio Arte Urbano

COLAZIONI AL BROLO

Conferenza tematica con tè

Assessorato alla Culturale

Coop Culture

27/28 dicembre

ore 17.00 – Spazio Arte Urbano

CONVERSAZIONI AL BROLO

Colazione dedicata alle famiglie e laboratori didattici per i bambini

Assessorato alla Culturale

Coop Culture

GENNAIO 2020

Sabato 4 gennaio

ore 20.00 – Campo Sportivo Mazzocco

PANEVIN

Parrocchia Cuore Immacolato

ore 20.00 – Prato Chiesa Parrocchiale, Bonisiolo

PANAIN 2020

Associazione di Frazione Bonisiolo

ore 20.30 – Salone Scuola Materna Campocroce

PANEVIN e LA BEFANA VIEN DI NOTTE….

Gruppo Alpini Campocroce

Domenica 5 gennaio

ore 16.00 – Teatro Astori

CONCERTO DELL’EPIFANIA

Gruppo Musicale Città di Mogliano

Ingresso libero

ore 20.00 – Zerman

PANEVIN

Consegna delle calzette della Befana a tutti i bambini

Associazione Luna d’Agosto

Lunedì 6 gennaio

ore 15.00 – Piazza Berto

ARRIVA LA BEFANA

Spettacolo di Burattini

La Bella Fiordaliso e la Strega ti Rovina

Dolci, the, cioccolata calda per tutti

Associazione di Quartiere Centro Sud

Evento gratuito per tutti

ore 18.30 – Piazzetta S. Antonio - Marocco

PAN & VIN

Consegna delle calzette della Befana a tutti i bambini

Associazione di Quartiere Marocco

MOGART – SPAZI BROLO

ATTIVITÀ DEDICATA ALLE FAMIGLIE

FAMIGLIE AL BROLO

Laboratori creativi per bambini e aperitivo per genitori

7/8 – 14/15 – 21/22 Dicembre

ore 17.30/19.00 - Spazio Arte Urbano

LETTURE CANDITE

Letture animate a tema “dolce” e laboratorio alimentare

Per bambini da 4 a 12 anni

COLAZIONI AL MUSEO

Colazione dedicata alle famiglie e laboratorio didattico per i bambini

27/28/29 Dicembre

ore 10.00/12.00 - Spazi Arte Urbani “Broletto”

BIANCO INCANTO

Letture animate e attività creative

Per bambini da 4 a 12 anni

CONVERSAZIONI AL BROLO

Conferenza tematica con tè

27/28 Dicembre

ore 17.00 - Spazi Arte Urbani “Broletto”

IL MITO DEL COLLEZIONISMO

La collezione Alessandra, allestita nelle sale del Brolo, come esempio di ricerca e di gusto collezionistico che anche in età moderna si presenta come un’abile ricerca di tesori.

Per adulti

MERCATI / MERCATINI / MOSTRE

Lunedì 2/9/16/23/30 dicembre

Mattino – Centro Città

MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ

Venerdì 6/13/20/27 dicembre – 3 gennaio 2020

Mattino – Piazza Caduti

MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

DI CAMPAGNA AMICA

Coldiretti

Domenica 8 dicembre

tutto il giorno – Centro città

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

SOMS

sabato 14 e domenica 15 dicembre

tutto il giorno – Piazza Caduti

XXXV MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO ROSSO

DI TREVISO I.G.P. “FIORE D’INVERNO”

Assessorato alla Cultura, Turismo e Attività Produttive

Pro Loco Mogliano

20/21/22 dicembre

Venerdì al pomeriggio

Sabato e domenica tutto il giorno

Piazza Caduti

SAPORI DAL MONDO: STREET FOOD

e ITALIA DEI SAPORI

Cucina, sapori e spettacoli

Le Vie del Gusto Eventi di Ciampa Fiore

NATALE NELLE FRAZIONI E NEI QUARTIERI

Frazione Zerman

Frazione Bonisiolo

Frazione Campocroce

Quartiere Marocco

Quartiere Ovest Ghetto

Quartiere Est

Quartiere Centro Nord

Quartiere Centro Sud

Quartiere Mazzocco-Torni