Power art in villa a Mogliano Veneto

Nei giorni 11, 12 e 13 ottobre si terrà l'evento organizzato dal nuovo Comitato Direttivo dell'Accademia



L'evento è organizzato in un programma di tre giorni, dedicati in esclusiva alle arti in tutte le sue manifestazioni, prevede spettacoli di musica contemporanea, musica classica, lirica, danza classica, flamenco, esibizione di canti Gospel, esposizione di pittura e scultura, presentazione di opere letterarie, fotografia, arte teatrale, declamazione di poesie, presentazione di libri e molto altro.

L'Accademia Europea delle Arti, (A.E.A.), durante i suoi cinquanta anni di intensa attività, è riuscita a raggiungere una dimensione europea perseguendo l'obiettivo di promuovere un messaggio di amicizia e scambio culturale tra gli Artisti nonché l'internazionalizzazione e la promozione dell'arte in tutte le sue manifestazioni.

Oggi come ieri, l'Accademia ha lo stesso obiettivo: delineare un percorso di crescita per le arti, formando e selezionando tramite il Comitato Scientifico i migliori e più meritevoli Artisti per tipologia di arte, in ognuno dei 26 paesi d'Europa, attraverso uno scambio culturale tra artisti ed appassionati d'arte, musei, associazioni culturali, enti e gallerie.

L'Accademia intende, con il proprio bagaglio d'esperienza, aiutare gli artisti emergenti più talentosi ad esprimersi al meglio ed ad essere conosciuti e riconosciuti nel modo dell'arte mondiale.

L'evento di ottobre sarà il primo di una lunga serie che si terranno nei diversi paesi europei con intervalli di due/tre mesi, il nuovo comitato direttivo sta già organizzando il prossimo in Germania.

Questi tre giorni di arte a 360° nella città di Treviso, nel contesto della splendida villa Giustinian, saranno l'opportunità per tutta la cittadinanza d'incontrare e vivere insieme ai protagonisti principali il meraviglioso mondo dell'arte. In allegato il programma.

È prevista una tessera «visitatore» di €6, che permetterà di vivere tutti gli eventi d'arte in programma, accedere a tutte le mostre, concerti ed spettacoli ed all'asta delle opere. I minori di 10 anni ed i maggiori di 75 anni avranno la tessera «visitatore» gratuita.

info@accademiaeuropeadellearti.com

VENERDì 11 OTTOBRE 2019 (dalle 14:00 alle 22:00)

Ora 09:30 Arrivo Artisti Ora 14.00 Apertura Evento Ora 14:30 CONFERENZA STAMPA e presentazione Artisti Ora 16.00 Bambini Acquerello Ora 16:30 Musica : Marco Barbon Ora 17:00 Flamenco Ore 17:30 Arte Visiva Feet Art Ore 18:00 Presentazione Progetto European Academy of Arts 2019/2021 Ore 18:45 Momento musicale musicista flauto traverso Ore 19:15 Pianoforte 2 Brani Maestra Anna Rigoni

Ore 19:45 Solista Soprano “So anch’io la virtù magica” Don Pasquale (G.Donizetti)



Ora 20:00 Cena presso il ristorante Villa Giustinian Marcello su prenotazione Prezzo convenzionato €25

Ore 20:30 Momento musicale Arpa e Flauto

Ore 21:00 Momento declamazione poesie con accompagnamento musicale

Ore 21:30 Trio Maestro Marco Putinato Luca Grani Jazz Ensemble

Ore 22.00 Canto solista Soprano “Regnava nel silenzio” Lucia di Lammermoor (G. Donizetti)

SABATO 12 OTTOBRE 2019 (dalle 10:00 alle 23:00)

Ore 10:00 Visita guidata per bambini

Ore 10:30 Momento Teatrale Feet Art

Ora 11:00 Presentazione Scrittori e Poeti

Ora 12:30 Pranzo presso il ristorante Villa Giustinian Marcello Prezzo convenzionato € 25-

Ora 13:30 Esibizione Flauto Traverso Eliana Zamengo Ora 14:00 Presentazione Libri e Poesie Ora 14:45 Marco Barbon Gruppo musicale Ora 15:00 Presentazione Artisti Pittori Scultori

Ora 16:30 Pianoforte Maestra Anna Rigoni

Ora 17:00 Flamenco Maestra Marta Roverato

Ora 18:00 Esibizione Flauto Traverso Eliana Zamengo

Ore 18:30 Soprano “Ah, forse lui.. Follie! Sempre Libera” La Traviata (G. Verdi)

Ore 19:00 Al Violino Maestro Giorgio Pavan ed il Maestro Marco Fedalto alla Chitarra

ORE 19:45 PRESENTAZIONE ACCADEMIA EUROPEA DELLE ARTI

Ore 20:00 Cena di gala con gli artisti su prenotazione con momento musicale nel ristorante in Villa Giustinian Marcello prezzo convenzionato €50

Ore 20:45 Pianoforte Maestra Beatrice Barison

Ore 21.00 Ballo Danza classica Prof.ssa Silvia Funes Ore 21:30 Esibizione di flamenco Maestra Marta Roverato Ore 22:00 Soprano esibizione “Regnava nel silenzio” Lucia di Lammermoor (G.Donizetti)

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019 (dalle 10:00 alle 21:00)

Ora 10.00 Bambini Acquerello

Ore 10:30 Matinée teatrale Feet Art

Ore 11:30 Presentazione libri

Ore 12:00 Pranzo presso il ristorante Villa Giustinian Marcello Prezzo convenzionato €25-Momento musicale

Ore 15:30 Pianoforte 2 Brani Maestra Beatrice Barison + violino Ore 16:00 Esibizione Flauto Traverso Eliana Zamengo Ore 16:30 Esibizione di flamenco Maestra Marta Roverato Ore 17:00 Presentazione di libri

Ore 17:30 PRESENTAZIONE ACCADEMIA EUROPEA DELLE ARTI

Ore 18:00 Asta Opere degli espositori (sala privata)

Ore 18:30 Soprano Ave Maria (Franz Schubert)

Ore 19:00 Cena presso il ristorante Villa Giustinian Marcello su prenotazione Prezzo convenzionato €25

Ore 20.00 Coro Young Gospel Voices Ore 21.00 Canto solista Soprano “O mio babbino caro” Gianni Schicchi (G. Puccini)

Tutte le attività sopra elencate si svolgeranno nel salone principale della villa e nel parco. Durante tutte e 3 le giornate: - sarà disponibile il servizio bar all’interno della villa - sarà disponibile lo spazio bambini con giochi e colori Domenica ore 22:00 chiusura dell’evento.

Gli Artisti potranno lasciarsi ispirare dall’ambiente circostante e utilizzare il parco della Villa per la realizzazione ed espressione della propria arte.