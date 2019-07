Alessandro Preziosi legge “Moby Dick” a Mogliano

Alessandro Preziosi a Tema Cultura Festival per l’unica data in Veneto dello spettacolo “Moby Dick”. Un evento speciale, quello che giovedì 18 luglio alle 21 andrà in scena nella Piazzetta del Teatro di Mogliano Veneto per il terzo appuntamento della rassegna di spettacoli, letture sceniche e incontri musicali curata da Giovanna Cordova, giunta quest’anno alla quarta edizione.

Preso il largo alla Filanda Motta di Mogliano Veneto il 4 luglio con il sold out per Ivana Monti, una delle più grandi interpreti del teatro italiano, sul palco con “Ecuba e le streghe”, dopo l'applauditissima lettura teatralizzata a cura degli allievi di Tema Cultura Academy de “Il silenzio di averti accanto”, l'ultimo romanzo dell'artista vicentino Giancarlo Marinelli, ospite della manifestazione giovedì scorso, la rassegna prosegue ospitando Alessandro Preziosi, uno dei più amati ed apprezzati artisti italiani, che darà vita al recital di uno degli intramontabili capolavori della letteratura americana, “Moby Dick”, la storia dell'irriducibile capitano Achab impegnato nella fatale caccia alla balena bianca. Scritto nel 1851 e pubblicato in Italia per la prima volta nel 1932 grazie alla stupenda traduzione di Cesare Pavese, il libro di Melville è uno di quei titoli che lascia il segno, un racconto dell’epica e infinita lotta dell’uomo contro i suoi mostri. L’oceano con la sua forza oscura e immensa è il campo di battaglia, mentre la potente balena bianca è l’ancestrale nemico da sconfiggere, simbolo di tutte le paure, le angosce e le ossessioni capaci di abbattere lo spirito.

Accompagnato dal live electronics di Paky De Maio, Alessandro Preziosi guiderà lo spettatore in questo viaggio fino agli abissi dell’animo umano, aiutandolo a decifrare il labirinto di avventure, simboli e filosofie che ne hanno fatto un mito moderno. «Il capolavoro di Melville ha affascinato – commenta Giovanna Cordova, direttrice artistica di Tema Cultura Festival – intere generazioni e oggi come ieri ammalia i lettori grazie alla potenza dei suoi messaggi, che rivivranno nella voce e nell’interpretazione di un intenso Alessandro Preziosi». In caso di maltempo, lo spettacolo avrà luogo al Teatro Busan di Mogliano Veneto (TV).