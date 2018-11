Rassegna cinema e ambiente a Mogliano Veneto

Anche quest’anno le nostre due associazioni, assieme alle conferenze e alle “letture critiche dei paesaggi” oggetto delle nostre escursioni, propongono una rassegna cinematografica dandosi l’obiettivo di raggiungere un pubblico vasto, non specialistico, per tentare di far arrivare un messaggio che ci renda tutti più consapevoli dell’Ambiente in cui viviamo. La nostra attività in difesa del paesaggio, a partire da quello locale, si rivolge a un pubblico di diverse fasce di età e crede alla valenza dei film su grande schermo che, in un paio d’ore, possono dare maggiore significato a temi che appaiono spesso in TV e sui giornali senza però creare lo stesso impatto che si ha guardando un film in una sala cinematografica.

I primi due titoli: La principessa e l’aquila e Earth, sono adattissimi anche al pubblico più giovane, il primo per la ragazza protagonista, il secondo per l’alta spettacolarità delle immagini; l’ultimo: Ritorno in Borgogna è una piacevole commedia francese. L’opera più direttamente specialistica della rassegna è rappresentata dal terzo titolo in programmazione, il documentario sulle api: Un mondo in pericolo, che verifica lo stato di salute del pianeta attraverso quello delle api, in questi ultimi anni colpite da morie sempre più frequenti e preoccupanti. Oltre a un pubblico generico confidiamo nell’interesse dei non pochi apicoltori attivi sul territorio.