Mogliano Veneto: trenta chili di riso per il risotto della "Caminada del bruscandolo"

In occasione della XV^ edizione della "Caminada del bruscandolo" di domenica 28 maggio 2017, manifestazione podistica "ludico -motoria" a passo libero di 5 e 15 chilometri, promossa dalla Proloco Mogliano, il Team Venezia Chef sarà impegnato nella produzione e distribuzione di un risotto con bruscandoli a tutti i partecipanti all'iniziativa e ai cittadini presenti. In prossimità, infatti, dell'arrivo/partenza ci saranno due gazebo gestiti dal Team Venezia Chef, Alessandro Silvestri, Roberto Leonardi e Giorgio Vianello, per cucinare il riso e poi servirlo alle circa quattrocento persone attese.

La collaborazione tra Proloco di Mogliano e i cuochi del Team, già sperimentata con successo a dicembre scorso nella stagione del radicchio di Treviso, si delinea in questa occasione con la volontà di promuovere la "sana alimentazione". La ricetta del risotto, validata dall'ULSS 2, sarà preparata secondo i principi di questa buona prassi (poco sale, poche calorie, pochi grassi ed insaturi - olio extravergine d'oliva -) e sarà illustrata dagli operatori sanitari durante la cottura del riso. L'iniziativa di domenica 28 maggio rientra in un più ampio progetto, chiamato " Mogliano Mangia Bene", che il Comune di Mogliano Veneto, in sinergia con il Servizio Igiene degli Alimenti dell'ULSS2 di Treviso e numerosi altri partner, promuove attivamente per favorire la diffusione della cultura della buona alimentazione, di uno stile di vita sano e della valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti.