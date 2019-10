Sabato 5 ottobre alle 20.45 per il sesto anno consecutivo torna al park Hotel “Villa Fiorita” di Monastier la LIRICA PER L’ADVAR. Arie e duetti d’opera “Legàmi, storie di vita nel melodramma”. Il concerto della Grande Lirica a favore dell’ADVAR che Alex & Friends organizzano ad ogni inizio ottobre. Mentre si sta preparando per il debutto di Lucrezia Borgia, dal prossimo gennaio sui palcoscenici dei teatri di Bergamo, Reggio Emilia, Piacenza e Ravenna, il baritono Alex Martini chiama a sè alcuni artisti ambasciatori del bel canto nel mondo: “Chiedo sempre aiuto ai miei amici per organizzare un evento in cui proporre musica di qualità per sensibilizzare le persone sul tema della Dignità della Vita e raccogliere i fondi per i progetti dell’Advar, a cui sono molto legato”.

Sabato prossimo sul palco insieme ad Alex: Chiara Isotton, soprano bellunese, allieva dell’Accademia del Teatro La Scala di Milano. Ha debuttato nel mese di settembre al Teatro La Fenice di Venezia nel ruolo di Tosca, con grande consenso di pubblico e di critica; Claudia Pavone, con Chiara, un’altra voce emergente di soprano della lirica italiana, allieva del Maestro Elisabetta Tandura, trevigiana. Recentemente ha interpretato Gilda al Festival Stirisferno di Macerata. Sabato sera, per il concerto, raggiungerà gli altri cantanti direttamente dal San Carlo di Napoli, dove interpreta Violetta Valerie ne La Traviata;

Antonella Colaianni, pugliese, mezzosoprano rossiniano, che ad ogni esibizione sorprendere il pubblico con le sue agilità vocali. Allieva del Maestro Scherman Lowe; Matteo Mezzaro, tenore padovano, reduce dall’interpretazione di Arlecchino ne I Pagliacci di Leoncavallo nel Maggio Musicale di Firenze. I cantanti lirici saranno accompagnati dal pianoforte del Maestro Roberta Ferrari, riferimento per l’opera lirica in Veneto, pianista del Teatro La Fenice di Venezia. La serata sarà presentata da Paolo Locatelli, critico musicale del quotidiano di informazione operistica e musicale OperaClick. Mentre dal pubblico si uniranno agli applausi con “cognizione di causa” Silvia Silveri, figlia di Paolo Silveri, uno dei più grandi baritoni degli anni ‘40 e ‘50, e Michela Magera, figlia del Maestro Leone Magera e del grande soprano Mirella Freni.

Il ricavato verrà interamente devoluto ai progetti dell’ADVAR. Per informazioni: 0422 358311