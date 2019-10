Aroma di autunno al ristorante "Aroma 19"

Venerdì 18 ottobre (ore 20:30), il ristorante Aroma 19 porta l'AUTUNNO IN TAVOLA dedicando la serata alle creative e gustose ricette dello Chef realizzate con i prodotti più amati della stagione.



AROMA DI AUTUNNO

Venerdì 18 ottobre – ore 20:30



Insalata di puntarelle alle acciughe



Strudel di zucca e fonduta di Fontina

Petto d’anatra affumicato, melograno e nocciole



Risotto, zucca e baccalà

Zuppa di porcini, crosta di pane, parmigiano e olio al tartufo



Petto di faraona, castagne, giuggiole e topinambur



Cachi, vaniglia e cacao

40/persona



Via Roma 19, 31050 Monastier di Treviso

Per info e prenotazioni: 0422.791155