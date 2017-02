Moni Ovadia presenta ‘Invisibili’, il libro sui senzatetto

Venerdì alle 17,30 Moni Ovadia alla libreria Lovat di Villorba presenta ‘Invisibili’, il libro sui senzatetto. L’incontro è organizzato da studenti del Liceo linguistico del Canova.

Ha trovato altro tempo per le persone fragili e venerdì alle 17,30 Moni Ovadia sarà alla libreria Lovat di Villorba per presentare il libro Invisibili, il volume di racconti sui senzatetto. "Mi permetterei di suggerire di farne un livre de chevet da aprire e sfogliare di tanto in tanto per guardare oltre l'angusto orizzonte della propria autoreferenzialità". È questo il pensiero conclusivo scritto da Moni Ovadia nella sua collaborazione al libro nato dall'intesa tra Sant'Egidio e Centro della Famiglia. Clou dell'appuntamento sarà l'intervista che gli farà il giornalista Toni Frigo, autore di uno dei racconti: dall'incontro di due uomini schietti non possono che scaturire riflessioni capaci di far avanzare quel progresso morale che sembra inceppato. Tutto il tempo necessario è riservato al dialogo di Ovadia con i presenti perché è il dialogo lo strumento preferito dall'artista che oltre ad essere scrittore è anche cantante, compositore, drammaturgo e attore teatrale.

L'evento è organizzato dalle classi 3A e 4F del liceo linguistico Canova di Treviso, nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro. I padroni di casa saranno proprio loro, gli studenti che hanno lavorato sul libro Invisibili, che hanno intervistato e realizzato un interessante filmato sulla persona senzatetto la cui storia ha commosso tutti: egli infatti ha ritrovato la sua famiglia trevigiana per aver raccontato la propria storia al giornalista del Gazzettino Mauro Favaro. E saranno ancora gli studenti a interpretare alcuni brani estratti dal volume, oltre che a presentare la Comunità di Sant'Egidio, il progetto di reinserimento sociale che sarà finanziato anche con gli introiti del libro.

Il volume è stato scritto da dieci autori a titolo gratuito e illustrato dagli studenti del Liceo artistico rappresentati venerdì alla libreria Lovat da Emi Gatti, la studentessa vincitrice della sezione 'bianco e nero'. Anime diverse, talenti differenti, stesso impegno per rendere più sensibile questa umanità un po' annebbiata.