Monica Chinazzo e Luciano Bottos @Bosketto

Giovedì prossimo per i 🎵Giovedì Live & Grill🎵 il palco del Bosketto ospiterà un duo d'eccezione: Monica Chinazzo KYN e Luciano Bottos con un repertorio raffinato di brani celebri sapientemente riarrangiati con uno stile unico e sofisticato.



E come ogni Giovedì per cena potrete gustarvi, oltre al normale menù, la nostra GRIGLIATA MISTA + polenta + acqua + vino della casa a 👉15 Euro.



Consigliata la prenotazione ☎ 0422 582180.

In caso di pioggia l'evento si terrà ugualmente all'interno del locale.



MONICA CHINAZZO

Monica è nata il 17 aprile 1971 in una famiglia dove la musica rappresentava l’onda su cui surfare nella vita: un nonno violinista, un prozio pianista, bisnonni cantanti lirici, genitori giustamente introdotti nelle tendenze musicali moderne: il padre componente dei “Jaguar” a Treviso negli anni ’60; la madre ballerina di rock & roll ed appassionata di jazz.A 10 anni sapeva la Bohème di Puccini a memoria! Voleva suonare il piano, ma alla fine ha cominciato a strimpellare la chitarra ed ha cominciato a cantare in vari cori. Nel ’93 inizia gli studi al Blue Note di Treviso con Valeria Bruniera dove perfeziona le sue caratteristiche di canto standard e jazz e dove conosce il chitarrista Luciano Bottos. Entra così come corista nei“Panna”, il gruppo in cui suona lo stesso Bottos e che esegue covers rock. Nel ’96 si apre una parentesi di varie attività: piano bar per un anno,

Castrocaro nel ’97 e ’98, dove arriva in semifinale, corista per il gruppo Antilabè dove canta Valeria Bruniera (è del 1997 l'uscita del loro cd "Dedalo") ed in un coro polifonico di musica antica nel ’99.Dal 2000 al 2002 è a Londra dove lavora per i celeberrimi Lloyd’s of London e canta con il Royal Choral Society of London. Nel 2003 riprende la scuola in Italia con Fabrizio Rispoli, perfezionando il suo canto.Partecipa ad un seminario con Tiziana Ghiglioni, che la ispira ancora di più a perseguire la sua passione.Nel 2010 inizia l’attività in duo con il chitarrista Lino Brotto, poi qualche passaggio con Gruppo in Quartet (Andrea Berto, Luciano Bottos e Angelo Liziero, successivamente con Enzo Vettoretti).

A settembre 2011 inizia un progetto con il musicista e produttore Simone Chivilò e l’autore Claudio Valente che ha scritto per lei uno dei due brani inediti presenti nel disco. Con questi e l’aggiunta di covers è uscito il suo primo CD presentato al Mirik Café di Carbonera (sede del MONICA CHINAZZO’s Official Fan Club) il 14 aprile 2012. Attualmente Monica canta in 4et e in trio con Luciano Bottos ed il sassofonista Gigi "Sax" Golfetto: un’ottima sintesi di voce, chitarra e sax. (di Andrea Brancalion)