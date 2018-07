Monocorda acustic duo al Britannia pub di Fossalunga

VEDELAGO Il duo acustico "MONOCORDA" sabato sera 14 luglio 2018 a partire dalle ore 21 si esibirà al Britannia Pub di Fossalunga. Il duo musicale Monocorda formato da Silvia Bolzonello: voce, chitarra e percussioni e Paolo Todoverto: chitarra, basso e cori, propone brani pop inglesi arrangiati con una coinvolgente sonorità dall'atmosfera celtica, alternati a pezzi più dinamici e rockeggianti. La formazione, leggera e versatile è accompagnata all'occorrenza da piccoli strumenti a percussione. Per una serata estiva di musica dal vivo da trascorrere alla birreria, paninoteca, caffetteria Britannia in via Crico 29 a Fossalunga di Vedelago.