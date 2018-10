Monocorda live alla Birrosteria da Ico’ a Possagno

Sabato sera 3 novembre a partite dalle ore 21.30 i Monocorda si esibiranno alla Birrosteria Caffetteria ICO' di Possagno.

Il duo acustico Monocorda formato da Silvia Bolzonello: voce, chitarra e percussioni e Paolo Todoverto: chitarra, basso e cori, propone brani famosi pop/rock anni 70-80-90, arrangiati con una coinvolgente sonorità dall'atmosfera celtica ed una piccola sezione di brani in chiave irlandese alternati a pezzi più dinamici e rockeggianti. La formazione, leggera e versatile è accompagnata all'occorrenza da piccoli strumenti a percussione.

Inoltre ci sarà uno special guest alla chitarra!

L’appuntamento è alla Birrosteria Caffetteria Ico’ in via Molinetto n. 30 a Possagno con ottima birra e spettacolari panini.