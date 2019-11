Berlino, il sogno tradito. Incontro con Valentina Furlanetto

BERLINO, IL SOGNO TRADITO. IN EUROPA 16 NUOVI MURI IN TRENT'ANNI

incontro con Valentina Furlanetto - giornalista di Radio 24



Ingresso libero fino a esaurimento posti, prenotazione consigliata: levi.alumni@gmail.com o 3493364301



La caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, doveva significare per l'Europa la fine dei confini e delle barriere. I politici dissero "mai più". Ma da allora muri, recinzioni e barriere si sono moltiplicati. Sono di cemento, di acciaio, ma si tratta anche di barriere tecnologiche, con raggi infrarossi e droni. Fortificazioni erette per il timore del terrorismo e delle migrazioni. Valentina Furlanetto, inviata sul posto di Radio 24, racconterà quell'evento, la caduta del muro, e proporrà un viaggio attraverso i muri in Europa oggi.



Valentina Furlanetto è giornalista. Dopo due anni nella redazione di Lettera Finanziaria di Giuseppe Turani (Repubblica online) approda nel 2002 alla redazione News di Radio 24. Per i Gr si occupa di economia, attualità, esteri. Ha curato la rubrica "Paese sommerso" sull'evasione sociale. Ha curato e condotto "Senza Fine di Lucro" e "Figli di un Dio minore" sul Terzo settore, "Ascolto gli altri" sui temi dell'immigrazione e "Voci d'Impresa". Ha pubblicato i libri d'inchiesta "L'Industria della Carità" e "Si fa presto a dire madre".



Evento in collaborazione con la Fondazione Museo dello Scarpone

Gallery