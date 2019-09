Combinazioni festival, a qualcuno piace caldo

Conferenza spettacolo con Stefano Caserini - voce narrante, professore di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano - ed Erminio Cella - pianista jazz. Regia di Francesca Cella.



Il problema del surriscaldamento preoccupa e mette in discussione ognuno di noi, in quanto parte del problema e della soluzione. Il racconto scientifico, svolto con immagini e animazioni e accompagnato dalla musica del celebre film di Billy Wilder, invita a riflettere su come individualmente e collettivamente affrontiamo o potremmo affrontare la questione climatica, e sulla sua dimensione etica e politica.



Stefano Caserini, titolare del corso di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative e co-direttore della rivista "Ingegneria dell'Ambiente". Ha fondato e coordina il blog www.climalteranti.it. Erminio Cella, pianista jazz, tastierista, arrangiatore, compositore, docente di pianoforte jazz, armonia e computer-music, ha collaborato con tanti musicisti italiani e partecipato come pianista e responsabile musicale a diversi spettacoli teatrali, fra cui Novecento e Moby Dick. Francesca Cella, appassionata di cinema, è esperta di elaborazione grafiche e audio-video.

