Alberi, canto per uomini foglie e radici

Spettacolo con Erica Boschiero - chitarra e voce -, Vasco Mirandola - narratore - ed Enrico Milani - violoncello



In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà presso il Teatro Binotto di Villa Correr Pisani



Due noti artisti veneti, Vasco Mirandola ed Erica Boschiero, un attore e una cantautrice, iniziano una collaborazione su una passione comune: gli alberi. Con Enrico Milani al violoncello, accompagnano il pubblico in un viaggio poetico nel mondo vegetale, dove l’albero si fa protagonista, testimone, metafora, scenario di piccole e grandi vicende umane, nell’intimità di un silenzio che ti canta dentro. Solo questo, un’oasi del sentire.



Erica Boschiero, cantautrice e cantastorie di origine bellunese, ha vinto prestigiosi premi e tenuto più di 500 concerti in Italia e all’estero, duettando con artisti famosi, fra cui Gino Paoli, Paola Turci, Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè. Dal 2017 è direttrice del Coro dell’Università Popolare di Treviso.



Vasco Mirandola ha lavorato in televisione, teatro, cabaret, nel cinema (premio Oscar con Mediterraneo), collaborando con danzatori, musicisti, scultori, videomaker, anche nell’ambito del disagio, in Italia e all’estero. Nelle sue produzioni unisce linguaggi diversi, alimentando una visione “poetica” della realtà.

Gallery