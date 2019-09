Walter, i boschi a nord del futuro

Spettacolo teatrale dei Fratelli Dalla Via

con Marta Dalla Via, Diego Dalla Via ed Elisabetta Granara



Evento in collaborazione con Echidna Cultura



Estate 2018. La popolazione europea è raccolta in città iper-tecnologiche. Le aree montane periferiche sono definitivamente abbandonate. Eppure, in un villaggio delle Alpi orientali, Speranza gestiva l’ultimo distributore di benzina. CHIUSO. È MANCATA SPERANZA, ORE 18 ROSARIO. È morta a 92 anni, pochi giorni prima dell’evacuazione. Oggi il distributore è un abbraccio di veicoli, lasciati lì dopo il rosario in attesa di un passato che non torna.



Marta Dalla Via, laureata al Dams di Bologna, partecipa come autrice e come interprete a importanti progetti drammaturgici in Italia e all’estero, collaborando tra gli altri con Stefano Massini, Corrado Augias, Natalino Balasso. Con Diego Dalla Via a Roberto di Fresco forma la compagnia teatrale Fratelli Dalla Via.



Elisabetta Granara, attrice, regista e autrice, laureata in teoria della letteratura e narratologia, ha fondato la compagnia Il Gruppo di Teatro Campestre e partecipato a importanti manifestazioni e concorsi. Dopo aver condotto un corso base di recitazione per il Teatro della Tosse, dal 2016 si dedica a nuovi progetti.

Gallery