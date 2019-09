Alla scoperta della "Geopolitica dell'acqua"

Incontro con Emanuele Bompan - giornalista ambientale, direttore di Renewable Matter in collegamento streaming con Marirosa Iannelli - ricercatrice presso la London School of Economics, presidente del Water Grabbing Observatory



Entro il 2030 il 47% della popolazione mondiale vivrà in zone a elevato stress idrico (dati ONU), con conseguenze evidenti sulla stabilità mondiale (fonte CIA). Emanuele Bompan e Marirosa Iannelli, coautori dell’Atlante Geopolitico dell’Acqua, racconteranno una nuova geografia dell'acqua, tra accaparramento idrico, cambiamenti climatici, insicurezza alimentare, big business, per riflettere sull’importanza della tutela del pianeta e dei diritti umani.



Emanuele Bompan, giornalista ambientale e geografo, si occupa di economia circolare, cambiamenti climatici, ambiente, energia. Scrive per varie testate come La Stampa e BioEcoGeo. È direttore responsabile del magazine Renewable Matter. Nominato Giornalista per la Terra nel 2015, ha svolto reportage in 75 paesi.



Marirosa Iannelli, specializzata in cooperazione internazionale e water management, è presidente del Water Grabbing Observatory e ricercatrice presso la London School of Economics su cambiamenti climatici e governance delle risorse tra Africa e Sudamerica. Segue come esperta le Conferenze Onu e il lavoro della Commissione europea su ambiente e desertificazione.

