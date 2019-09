Verso la green economy

Incontro con Edo Ronchi - Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, già Ministro dell'Ambiente



In caso di maltempo, l'incontro si terrà presso l'auditorium della Biblioteca Comunale di Montebelluna



Per le società contemporanee l’economia è il nodo della sostenibilità dello sviluppo più difficile da affrontare, ma non è possibile sottovalutarlo se si ha a cuore l’efficacia di una proposta. Da qui parte la riflessione sulla transizione alla green economy, che possa essere alla base di uno sviluppo umano capace di futuro sostenibile. C’è bisogno di una narrazione positiva, capace di dare speranza e aprire nuove strade alla prosperità.



Edo Ronchi, laureato in Sociologia, è stato docente di progettazione ambientale presso la Sapienza di Roma, parlamentare e Ministro dell'ambiente. Dal 2008 è presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e si dedica esclusivamente ad attività di studio, ricerca e formazione sulle problematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile, pubblicando numerosi testi.

Gallery