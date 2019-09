Sentiero per Enrico Romanazzi. itinerario della biodiversità

ESCURSIONE con Anna Giordano - ambientalista, direttrice della Riserva Naturale Orientata saline di Trapani e Paceco -, Arianna Spada - presidente dell'Associazione Faunisti Veneti - e Lucio Bonato - professore di Zoologia all'Università di Padova



Prenotazione obbligatoria: info@museomontebelluna.it o 0423 300465. Evento in collaborazione con gli Amici Bosco Montello, il Museo Civico di Crocetta del Montello, il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna, l'Organizzazione aggregata WWF Terre del Piave TV-BL e SOS Anfibi. Il percorso, dedicato al naturalista montebellunese Enrico Romanazzi, offre una panoramica della biodiversità faunistica e botanica del Montello e invita alla riflessione sull’importanza e sulla fragilità della ricchezza biologica del territorio. L'escursione, guidata dalle voci di appassionati naturalisti, interessa quasi tutti i biotopi presenti sulla collina. Un invito alla tutela ambientale, attraversando doline e prati stabili, il laghetto Benzoi e il carpineto della Val dell'Acqua.



Anna Giordano, ambientalista e ornitologa, da sempre impegnata nella lotta contro i bracconieri per la protezione degli uccelli selvatici lungo lo Stretto di Messina, ha subito minacce e attentati. Ora è direttrice della Riserva Naturale di Trapani e Paceco, istituita dalla Regione Sicilia e gestita dal WWF. Arianna Spada, laureata in Scienze naturali con una tesi in Zoologia, si occupa della presenza dell’orso bruno fra Italia e Slovenia. Oltre che guida naturalistica, è presidente dell’Associazione Faunisti Veneti, con cui ha collaborato per la stesura del “Nuovo Atlante dei mammiferi del Veneto”. Lucio Bonato è professore associato di Zoologia all'Università di Padova. I suoi principali temi di ricerca sono la faunistica regionale e l’ecologia dei vertebrati, in particolare anfibi. Autore di articoli e monografie, membro di prestigiose istituzioni, collabora a numerosi progetti internazionali.

Gallery