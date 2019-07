Lo spirito giusto – il vino protagonista

Venerdì 12 luglio, ore 21.00 | Piazza Dall'Armi - Corso Mazzini, Montebelluna (TV)

Sabato sera: Lui l'ha finalmente invitata a cena a casa sua e Lei è emozionatissima e vuole che tutto sia assolutamente perfetto.

E poichè, come sapeva già Ovidio "Il vino dà coraggio e rende gli uomini inclini alla passione", decide di portare in dono al suo ospite una bottiglia.

Ma non una qualsiasi: dev'essere quella perfetta, capace di creare l'atmosfera giusta.

Ma come trovarla, se sa a stento distinguere un bianco da un rosso?

Per fortuna un'esperta e paziente enologa è pronta a darle il consiglio giusto.

Perché ogni vino racconta una storia diversa, e suggerisce situazioni, atteggiamenti, sorprese...

“Lo spirito giusto” è un omaggio al vino, alla sua capacità di suscitare emozioni, di evocare immagini e creare situazioni. Un omaggio leggero, spiritoso, che gioca con gli stereotipi e i luoghi comuni ma sempre con rigorosa esattezza scientifica.

Dopo una consulenza enologica sono stati scelti cinque grandi vini, con cinque “caratteri” molto diversi, e ne sono stati fatti i coprotagonisti di questo brillante atto unico, accanto a tre attori e a un musicista che li accompagna dal vivo.

Lo spettacolo, con la regia di Bruno Lovadina, è ideato e realizzato dall'Associazione BelTeatro di Padova e promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montebelluna.

Lo spettacolo è parte di un progetto che vede coinvolti diversi soggetti (ANFASS ONLUS di Padova - COISHLA società coop.sociale - SOLARIS società coop. sociale - MAPPAMUNDI associazione culturale - TEATRO DEL PANE - VOLO IN MONGOLFIERA associazione sportiva - Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – Provincie di Padova e Rovigo) che cercano tramite il teatro e non solo di favorire l’inclusione di persone con disabilità, fornendo supporto e formazione ad operatori e utenti.

Commenta l’assessore alla cultura, Debora Varaschin: “ L’amministrazione comunale ha aderito al progetto proposto dalla compagnia Bel Teatro, perché crediamo che la conoscenza sia l’unico strumento per poter sconfiggere quella barriera che c’è tra persone normodotate e disabilità, qualsiasi essa sia.

Mai come in questo periodo il tema del vino in tutte le sue sfaccettature è di attualità. Da qualche giorno le colline del prosecco sono patrimonio dell’Unesco, un traguardo che ci rende orgogliosi di questa nostra straordinaria terra, il Veneto”