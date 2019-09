Thank you for the rain

Film di Julia Dahr e incontro con Enrico Azzalin e Mario Zangrando - Medici con l'Africa Cuamm



Ingresso 5€

Evento in collaborazione con il Cinema Italia Eden e MoFFe - Monnezza Film Festival



Cinque anni fa Kisilu, contadino keniano, inizia a usare la sua macchina fotografica per catturare la vita della sua famiglia e del suo villaggio. Dopo una violenta tempesta, mai vista prima, da leader di comunità si trasforma in combattivo attivista sulla scena globale. Il film affronta le questioni chiave per oggi, influenti sull’ambiente: giustizia climatica, urbanizzazione, parità di genere, istruzione, accesso all'acqua, migrazioni climatiche.



Medici con l'Africa Cuamm è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane: dal 1950 oltre 1.600 persone, inviate in 41 paesi, portano cure e servizi anche a chi vive nelle località più povere del mondo.

Gallery