Montezumafest "I conquistadores": III edizione di musica sudamericana e caraibica

Tre appuntamenti musicali a ingresso libero, da venerdì 27 a domenica 29 luglio, al Parco di Villa Longobardi alle 21, per la rassegna di musica sudamericana e caraibica d’autore, a cura dell’Associazione Amici della Musica “Toti Dal Monte”.

Il 22 Aprile del 1518 il condottiero spagnolo Hernàn Cortez sbarcava sulle coste della penisola dello Yucatan con un piccolo esercito di 508 soldati e, per la prima volta in America, con qualche centinaio di cavalli al loro seguito. Da quel giorno iniziò lo sterminio del popolo Azteco passato a fil di spada e infettato dai virus e da malattie a loro sconosciute. 500 anni e qualche mese dopo, la terza edizione di Montezumafest ospita le musiche dei Conquistadores di Spagna e Portogallo che ci portano cose e messaggi ben diversi dai loro predecessori: messaggi di bellezza, di armonia e di passione che utilizzano i suoni ed i rumori, le voci e le corde che da sempre caratterizzano la musica nel continente sudamericano.

Montezumafest si svolge per il terzo anno consecutivo nel suggestivo parco di Villa Longobardi, a cura dell’Associazione Amici della Musica “Toti Dal Monte” e con la direzione artistica di Carlo “Charly” Bertolotto. Anche quest’anno tre serate di musica (e solo musica) in cui ascoltare i colori della tradizione Cubana, del Flamenco Spagnolo e del Samba Brasiliano. Gli appuntamenti musicali di venerdì 27, con Leydis Mendez y Carretera Central, sabato 28, con Rosa Emilia Dias in Madrigal, e domenica 29 luglio, con Dulces y Amargo in Flamenco, rientrano nel cartellone estivo di Metropolis, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al Centro Sociale, in Piazza Donatori di Sangue.

IL PROGRAMMA

MONTEZUMAFEST musica sudamericana e caraibica d’autore 3ª edizione - I conquistadores

ore 21.00 al parco di Villa Longobardi, via Berchet – ingresso libero



venerdì 27 luglio

Leydis Mendez y Carretera Central

Leydis Mendez - voce e chitarra

Gianluca Nuti – tres cubano

feat Antonio Josè Molina – percussioni

l a m u s i c a t r a d i c i o n a l d e C u b a



Un viaggio alla scoperta delle radici della musica tradizionale cubana. Assistendo ad un concerto del gruppo Leydis Mendez y Carretera Central si ha proprio la sensazione di trovarsi all’Avana, magari seduti ad un tavolino tra il fumo di sigari e l’allegria delle persone che ballano. Partendo dall’Oriente di Cuba, terra guajira dove il ritmo percorre i verdi sentieri del “Son” e della “Vieja Trova Santiaguera”, Leydis Mendez y Carretera Central giungono fino all’Avana, fulcro d’arte e cultura che negli anni ‘50 ha visto affermarsi i più romantici “Boleros”, come Compay Segundo, Benny Morè, Josè Antonio Mendez e Celia Cruz.

Sabato 28 luglio

Rosa Emilia Dias in Madrigal

Rosa Emilia Dias - voce

Giovanni Buoro - chitarra

Marco Ponchiroli – tastiere

Roberto Rossi - percussioni

m u s i c a b r a s i l i a n a d ’a u t o r e



Dopo alcuni anni di collaborazione, Rosa Emilia Dias e Giovanni Buoro presentano le loro nuove composizioni in un modo semplice e delicato, riempiendo lo spazio musicale nella ricerca di tradurre le piccole inflessioni della poesia cantata in musica da ascolto. Oltre alle nuove composizioni, nel repertorio ci sono anche i classici della Bossa Nova e molti brani inediti tratti dall'album omonimo Madrigal: Árvore Mágica e Verde con il poeta Cacaso, Le tue Mani e Madrigal firmate da Giovanni e Rosa.

Domenica 29 luglio

Dulces y Amargo in Flamenco

Manuela Carretta baile

Angelo Giordano cante y cajon

Michele Pucci la guitarra

i c o l o r i d e l l’ A n d a l u s i a



Ballano in un piccolo retrobottega intonacato con la violenza e la nobiltà di certi attacchi di nervi, con quella misteriosa lotta contro un angelo epilettico. (Jean Cocteau). Il flamenco è l'arte gitana per eccellenza, miscela inestricabile di amore e odio, gioia e tristezza, dolore e felicità: ha il colore assordante dell'Andalusia la pienezza antica della sua terra, il sapore luminoso del mare che la circonda. Manuela Carretta danzatrice, Angelo Giordano cantante e Michele Pucci chitarrista, propongono una sintesi tra il flamenco delle radici (il cosiddetto “tablao”) e le nuove tendenze sincretiche attuali, presentando il frutto di più di 20 anni di attività artistica.

