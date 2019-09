Mercatino dell' artigianato e della creatività a Badoere

Domenica 15 settembre torna il mercatino dell'Artigianato e della Creatività nella splendida cornice della Piazza Rotonda di Badoere!🎊🎊

Artigiani con le loro bellissime creazioni fatte a mano saranno disposti per tutta la piazza.

Potrai vedere tantissime lavorazioni fatte in loco! Caratteristica unica del nostro mercatino. ✨✨

Funzionerà anche il nostro stand gastronomico per offrirvi bibite, panini e piatti caldi da gustare in compagnia!



Questa volta verrà a trovarci Enrico Moro Airship Pirate - Teatro Moro



Vi aspettiamo numerosi!☺️✨