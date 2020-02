"Atmosfere e Colori della Campagna Trevigiana", la mostra dell'artista Vittorio Marchi

Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 18.00 presso la Casa del Musichiere a Moriago della Battaglia, sarà inaugurata la mostra personale "Atmosfere e Colori della Campagna Trevigiana" dell'artista Vittorio Marchi, l'introduzione sarà curata da Vesna Maria Brocca. Si tratta di un altro evento del cartellone del IV Festival della Cultura.



La mostra rimarrà aperta fino al 1 marzo con i seguenti orari:

- sabato dalle 16.00 alle 19.00;

- domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00;

visite guidate su prenotazione nei giorni feriali contattando il n. 0438.890834 o scrivendo a info@moriagoracconta.it



Chi è Vittorio Marchi? Innamorato del suo Veneto, ancor oggi dipinge i suoi paesaggi “en plein air”, girovagando continuamente alla ricerca di nuovi spazi e scorci, diventati sempre più rari. Vittorio Marchi, nato a Sernaglia della Battaglia nel 1946, inizia a dipingere sul finire degli anni ’60 e, ad oggi, ha superato le 100 mostre personali in Italia e all'estero. Predilige i colori ad olio e le molte sfumature di una tavolozza formata da venti colori, capaci di far “parlare” da sole il suo paesaggio che, col passare del tempo, sembra aver fatto proprio il segreto dell’immortalità. Contrapposizioni cromatiche che giocano tra loro, talora sfiorandosi, nella resa sfocata della figura per lasciare spazio al ricordo, a volte nostalgico, di un paesaggio impresso nel cuore, ancor prima che negli occhi, di chi sa ancora guardare oltre il semplice apparire.