Mortazza & Live

Dopo la festa di fine estate .. e ora di pensare a qualche serata al coperto!

La nostra sala e veranda in legno attigua al giardino sono la location ideale per una festa all insegna dell allegria e del buon gusto :)



Vi aspettiamo allora venerdi 26 ottobre all' Antica Osteria Zanatta che apre le sale per il MORTAZZA party live



ecco il programma:

dalle 18:00 APERITIVO all interno della sala un bancone dove poter dissetarsi con buona birra HB e artigianale Antoniana, vini aperitivi e stuzzicare l appetito con cicchetti e panini caldi con la mortadella

musica diffusa



dalle 20:00 solo su prenotazione preventiva del tavolo

piatto unico proposto COSTICINE con POLENTA e FUNGHI €12

Si potranno ordinare anche taglieri affettato e formaggio

(tavoli su prenotazione 0422778048 posti limitati)

per chi non ha prenotato il tavolo si può accomodare negli sgabelli e tavoli alti o si sta in piedi, cicchetti e panini con affettato e formaggi



dalle 21:30 musica dal vivo con :



Salabanda Folk’n’Roll in trio +1



Band trevigiana che risuona in chiave personale le carriere dei cantautori italiani, da Capossela a Mannarino, da Gazzè a De Gregori

Peculiare il sound e la sana irreverenza da ostaria, che rimangono intatte pur in formazione ridotta, più consona alle serate invernali tra 4 mura.

Christan Sala alla Chitarra, Roberto Celebrin alla Fisarmonica, Simone Martin al Contrabbasso, + Simone Bortolini alla batteria vi aspettano a braccia aperte pronti a fare un brindisi alla vita.



Pagina Facebook: Salabanda



FAMIGLIE CON BAMBINI:

intrattenimento zona giochi interna con una ragazza/assistente

aperitivo e cena per bambini panino con cotto o formaggio e snack vari, hamburger con patate arroste oppure costicine con patate arroste (piatti da scegliere alla prenotazione del tavolo )



servizio baby gratuito in aperitivo/cena



dolci fatti in casa per concludere in bellezza.. anzi dolcezza :)



presso ANTICA OSTERIA ZANATTA via borgo 64

Varago di Maserada sul Piave



E' UTILE SAPERE CHE:



l ingresso è libero e il bar spostato all interno

l ingresso alle sale è l ingresso del ristorante

C'è un ampio parcheggio interno quindi non c'è problema di posteggio

Dal parcheggio potete accedere all ingresso del ristorante attraversando il giardino (seguire indicazioni)