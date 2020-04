Mosè Navarra live all'Eurosporting!

Secondo appuntamento con le interviste in livestreaming all'Eurosporting ,questa volta l'ospite sarà Mose Navarra, ex n°1 al mondo juniores, colui che era definito il nuovo "John Mcenroe". Segui il live con Serena Raffin e Andrea Camarin dalle ore 18.30, parleremo del passato di Mosè in Eurosporting, l'esperienza in Federtennis e molto altro ancora! Vi aspettiamo numerosi alla pagina Facebook di "EurosportingTreviso"!

