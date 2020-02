«Antonio Bernardi, l’uomo, l’artista, il collezionista»

La mostra è dedicata alla vita e all’opera di Antonio Bernardi (Revine Lago, 1932 – Conegliano, 2017), artista valente e primo Direttore di Banca Prealpi dal 1966 al 1988. Uomo colto e riservato, pittore, scultore e fine collezionista, Bernardi ha saputo trasferire nel colore e nella materia la propria profonda umanità e acuta sensibilità. All’ingegno e alla lungimiranza in ambito professionale (sua l’idea – risultata poi vincente – di incorporare le Casse Rurali e Artigiane di Montaner e Revine nella Cassa Rurale ed Artigiana di Tarzo, poi mutata in Cassa Rurale ed Artigiana delle Prealpi, oggi Banca Prealpi SanBiagio), Antonio Bernardi ha saputo unire un’intelligenza emotiva che nell’espressione artistica ha trovato fondamento, identità e urgenza creativa.



Notevole la produzione di tele dedicate al paesaggio locale e alla natura morta e la realizzazione di piccoli gruppi scultorei in terracotta patinata, simile a bronzo, con soggetti classici e mitologici. L’amore per l’arte trovò anche nel collezionismo di opere a respiro locale e internazionale una voce forte e importante, a testimonianza di una vocazione autentica e sincera rivolta a tutti gli orizzonti della bellezza artistica. L'esposizione è realizzata con il supporto di Banca Prealpi SanBiagio.