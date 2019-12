Mostra mercato dell'artigianato e il Portico degli Artisti in scena a Roncade

Il Natale a Roncade entra nel vivo. Domenica 15 dicembre la Pro Loco e il Comune di Roncade organizzano la Mostra mercato dell’artigianato natalizio e il Portico agli Artisti. Due iniziative entrate ormai nella tradizione roncadese fra bancarelle di prodotti dell’artigianato creativo, esposizioni pittoriche nei sottoportici di via Roma, magiche performances musicali e danzanti. I bambini potranno inviare la loro lettera a Babbo Natale usando la buca delle lettere allestita per l'occasione nella piazza centrale della città.

«Vi aspettiamo a Roncade per festeggiare insieme l'arrivo del Natale – dichiara il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli – anche quest'anno, grazie agli artisti provenienti da tutto il territorio, i portici della nostra città si trasformeranno in una grande galleria d'arte aperta a tutti. Un’occasione per rivivere il centro storico in una cornice prettamente natalizia, piena di colori e di vivacità all’insegna della tradizione». «Il Natale è un momento magico che ci unisce tutti – dice l'assessore alle attività produttive, turismo e manifestazioni fieristiche Loredana Crosato – organizzare queste iniziative richiede un grande impegno da parte di tutti, ma il sorriso che ci regalano i nostri cittadini ci ripaga di tutta la fatica». Si parte alle ore 11 con le “Magiche voci di Natale” e il Coro degli alunni della Scuola A. Musalo di Biancade; alle ore 11:45 a esibirsi saranno gli studenti della Scuola R. Selvatico, mentre alle 15:30 si terrà “Uno show per sognare”, spettacolo di Teatro di strada “Illusiòni” con Sirio Alfieri. Durante la giornata sarà possibile effettuare un giro in carrozza con le asinelle Samatha e Teresina. Tra le attività anche una 'passeggiata con gli alpaca' e il battesimo della sella con Santina e Camila. La Pro Loco offrirà a tutti i partecipanti prodotti tipici e bevande calde.