Mostra "Ascari e schiavoni: il razzismo coloniale a Treviso"

ISTRESCO, in collaborazione con il comune di Treviso, è lieta di invitarvi all’inaugurazione di “Ascari e Schiavoni. Il razzismo coloniale e Treviso” che si terrà il 25 gennaio alle ore 17:30 nella storica sede di Palazzo del Trecento a Treviso.



Ad accompagnarci in questo evento ci saranno le letture dell’Associazione “Voci in Viaggio”, che ci introdurrà nel mondo del colonialismo italiano proponendoci estratti del libro di Andrea Cammelli “Ricordi africani. Episodi, fatti di guerra e prigionia” che presenteremo al pubblico per la prima volta per l’occasione.



Un ringraziamento particolare all'ANPI-federazione di Treviso, al Museo Nazionale della Collezione Salce, all'archivio FAST della provincia di Treviso, alla CGIL-federazione di Treviso e SPI-CGIL, ad AUSER e a tutti coloro che ci hanno affiancato in questo percorso.



La mostra sarà poi aperta dal 26 gennaio al 13 febbraio:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00

Il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Martedì 13 febbraio la mostra chiuderà alle ore 13:00



Ingresso libero



Per info e prenotazione visite guidate: ascari&schiavoni@istresco.org