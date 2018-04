Manifestazione che si svolgerà dal 24 aprile al 6 maggio 2018



Programma:



DOMENICA 15 APRILE

Ore 10:30 / 13:30 – Presentazione della 51^ Mostra dell’Asparago di Badoere Igp Piazza Indipendenza – Badoere

-Raduno Ferrari Club Piave in collaborazione con la Pro Loco di Cimadolmo;

-Degustazione dell’Asparago di Badoere Igp con i Ristoranti: Corona d’Oro, Al Garibaldino, I Savi e Terra Mare Agripizza.





VENERDI' 20 APRILE

Ore 20:00 - Cena delle Attività Produttive, presso la sala polivalente in-point Ostiglia, organizzata dal “Forum Attività Produttive” del Comune di Morgano.





LUNEDI' 23 APRILE

Ore 19:30 - Conferenza Stampa di presentazione della 51^ Edizione Corsa Ciclistica “Gran Premio di Badoere” categoria Juniores, presso l’Aula Magna delle Scuole Elementari “G. Marconi”, ingresso da Via De Lazzari (Impianti Sportivi Badoere).





MARTEDI' 24 APRILE

Ore 18:00 - Festa della Famiglia in collaborazione con la scuola d'infanzia G.R. Pastega e Nido Integrato ppocastano;

ore 19:00 - Apertura Stand gastronomico.





MERCOLEDI' 25 APRILE

ore 08:00 / 19:00 - 9^ Mostra scambio moto e bici d’epoca in piazza Indipendenza, a cura della Pro Loco in collaborazione con il Team RS;



ore 08:30 - Apertura iscrizione Moto giro (moto moderne ed epoca)- Moto Club Spinea;



ore 09:00 / 19:00 - Mostra “Le bici appartenute alla storia”; presso l’ex chiesetta di S. Antonio in piazza Indipendenza a Badoere, organizza il Comune di Morgano in collaborazione con la Pro Loco, espone: La Rotonda Bicircolo;



ore 09:00 - 26^ Pedalata ecologica “Drio el Sil” – Organizza la Pro Loco in collaborazione con il Gruppo

Cicloturistico Badoere - Partenza da via De Lazzari (impianti sportivi di Badoere).

All’arrivo pastasciutta per tutti i partecipanti.

Il ricavato sarà devoluto all’ ADVAR - Casa dei Gelsi di Treviso.





ore 12:00 - Apertura Stand gastronomico;

ore 18:30 - Apertura Stand gastronomico;



ore 20:00 - Esibizione del gruppo sportivo Karate Shotokan Badoere - Morgano



ore 21:00 - Serata con l’orchestra “ALICE E I DIAPASON”





VENERDI' 27 APRILE

Ore 08:45 -Il Circolo Artigiani (Confartigianato marca Trevigiana) in collaborazione con il Comune di Morgano e il progetto “INFORMA CHE SI FORMA”, organizzano la visita aziendale alla sede FABLAB (STAMPA 3D) rivolto alle Scuole Elementari /Primarie del Comune di Morgano;



Ore 19:00 - Apertura stand gastronomico;



ore 20:30 - SERATA DELLA MODA. Sfilata curata dai negozi “Armadio in giardino” e “Armadio Nascosto”.



SABATO 28 APRILE

ore 19:00 - Apertura Stand gastronomico;



ore 21:30 - Serata con il Gruppo “Maffer”. Ospite della Serata Canal - il canal





DOMENICA 29 APRILE

ore 09:00 / 19:00 - Mercatino dell’Artigianato e della Creatività, con dimostrazioni pratiche del proprio ingegno sul posto, a cura della Pro Loco;



ore 09:00 / 19:00 - Mostra “Le bici appartenute alla storia”; presso l’ex chiesetta di S. Antonio in piazza Indipendenza a Badoere, organizza il Comune di Morgano in collaborazione con la Pro Loco,

espone: La Rotonda Bicircolo;



Ore 11:00, 15:00 e 17:00 - Spettacoli con Mencho Sosa: giocoliere, giocatore di football e artista eccentrico; Cronopia la contorsionista. Divertimento assicurato!



Ore 11:00 - Accoglienza del libro d’artista di 186 metri “La Strisciona” e inaugurazione “Sala Giovani” in via Molino 2 a Badoere (ex Circolo Anziani), a cura della Biblioteca Comunale, Assessorato alla Cultura e del Forum Giovani;



ore 12:00 - Apertura Stand gastronomico;



ore 19:00 - Apertura Stand gastronomico;



ore 21:30 - Serata con il gruppo “LEAVE THE MEMORIES”.





LUNEDI' 30 APRILE

ore 19:00 - Apertura Stand Gastronomico ;



ore 20:00 - Esibizione di Karate, Boxe e Difesa Personale della Nintai Kan Badoere/Istrana ;



ore 21:45 - Serata con il gruppo “GLITTER DISCO” The Real 70’s disco Show.





MARTEDI' 1 MAGGIO

ore 08:00 - Sapori in Rotonda con la partecipazione di espositori provenienti dal Veneto e di altre Regioni d’Italia con mostra , vendita e degustazioni;



ore 09:00 / 19:00 - Mostra “Le bici appartenute alla storia”; presso l’ex chiesetta di S. Antonio in piazza Indipendenza a Badoere, organizza il Comune di Morgano in collaborazione con la Pro Loco,

espone: La Rotonda Bicircolo;



ore 09:30 - Sfilata Culturale Trattori d’Epoca dell’Associazione Gats di Levada; Esposizione in Piazza “La Rotonda”;



ore 10:00 - Esibizione della “Mosson Marching Band” – Cogollo del Cengio (VI);



ore 11:00 - Apertura Stand gastronomico;



ore 11:00 - Inaugurazione ufficiale della “51^ Mostra dell’Asparago di Badoere Igp”;

Omaggio ricordo ai Produttori partecipanti alla mostra in piazza “La Rotonda”;

premiazione del 9° Concorso “Metti in Vetrina l’Igp”;



ore 11:00 - 6° Concorso fotografico Asparago di Badoere Igp, organizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la “Scuola Media Crespani”;

**seguirà rinfresco.



ore 14:00 - 51° Gran Premio Badoere - gara ciclistica per Dilettanti cat. Juniores, a cura della Libertas Scorzè;



ore 16:30 - Spettacolo della “Mosson Marching Band”, in Piazza “La Rotonda”;



ore 18:00 - Apertura Stand gastronomico;



ore 21:00 - GRAN GALA’ MAGICO. Serata di magia e illusionismo per grandi e bambini.





VENERDI' 4 MAGGIO

Ore 17:00 - Premiazione del “Concorso Segnalibro della Biblioteca” dedicato alla musica, a cura dell’Associazione Sportivamente in collaborazione con AVIS Comunale di Morgano e Assessorato alla Cultura con gli alunni delle Scuole d’Infanzia “G. Pastega” e “Angeli Custodi” presso la Biblioteca;



ore 19:30 - Apertura Stand Gastronomico;



ore 21:45 - Serata con il gruppo “RUMATERA”.





SABATO 5 MAGGIO

Ore 11:00 – Premiazioni Atleti per meriti sportivi nell’anno 2017 del Comune di Morgano, presso Aula Magna della Scuola Elementare di Badoere in via De Lazzari;



Ore 11:00 - In Aula Magna Polo Scolastico “Marconi e Crespani” premiazione del concorso “Solidarietà e Responsabilità” con le scuole secondarie di primo grado Sebastian Crespani di Morgano a cura dell’Associazione AVIS Sez. di Morgano, dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione;



ore 19:00 - Apertura Stand gastronomico;



ore 20:15 - Esibizione di danza classica, modern - jazz & funk/hip hop della scuola di danza

Punto Danza di Badoere di Morgano direttrice Barbara Zenga;



Ore 21:45 -Serata con il gruppo “DIAPASON BAND”. Tributo a Vasco Rossi.





DOMENICA 6 MAGGIO

Dall’alba al tramonto “Fiera mercato del Trovarobe e mercatino dell’antiquariato” – Piazza Idipendenza;



Ore 09:00 - 2°giROTONDA di Badoere, manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a

tutti- partenza, arrivo e premiazioni in Via De Lazzari (Impianti Sportivi di Badoere) organizzata dall’Assessorato allo Sport e dalla Sezione Avis di Morgano;



Ore 12:00 - Apertura Stand gastronomico;



ore 19:00 - Apertura Stand gastronomico;



ore 20:00 - Estrazione della lotteria di beneficienza organizzata dalla scuola dell’infanzia “G.R. Pastega” insieme alla parrocchia di Badoere;



Ore 21:30 - Serata con l’orchestra “MAURO E I BOOMERANG”;



ore 24:00 - Chiusura festeggiamenti.





Lo Stand Gastronomico (riscaldato) con serate danzanti, concerti, degustazione dell’Asparago di Badoere Igp e altre delizie è curato dalla “S.S. D. Calcio Badoere”, presso gli Impianti Sportivi in via De Lazzari a Badoere di Morgano (TV).



Prenota il tuo tavolo via Sms al numero 377.1164874 indicando Nome, Cognome, ora e numero di coperti. Orario tassativo di arrivo entro le ore 12:30 per il pranzo e ore 19:30 per la cena. Servizio disponibile fino al raggiungimento del numero massimo dei posti destinati alla prenotazione. Riceverete un SMS in risposta con la conferma o meno della prenotazione. Nei giorni 25 aprile e 1 maggio SERVIZIO NON DISPONIBILE.



La Pro Loco del Comune di Morgano nei giorni 25 e 29 aprile - 1 e 6 maggio 2018 effettuerà in Piazza “La Rotonda” a Badoere, la vendita al pubblico dell’Asparago di Badoere IGP.