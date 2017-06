Mostra collettiva "Incontri d'arte"

Martedì 6 giugno alle ore 17 Vittorio Sgarbi presenterà la rassegna itinerante di arte contemporanea "Incontri d'arte" presso Villa Benzi Zecchini (Via Montello 61, Caerano di San Marco) dove 37 artisti presenteranno le proprie opere. Gli artisti contemporanei provengono da una selezione effettuata in tutta Italia e non hanno un genere o una tecnica in comune (troviamo pittori, scultori e molto altro) tuttavia sono accomunati dalla volontà a reinterpretare i movimenti artistici recenti o a crearne di nuovi con grande capacità creativa. La società organizzatrice dell'evento è la Platinum Collection, da anni specializzata nella creazione di rassegne simili in tutta Europa. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 6 al 27 Giugno dalle 15:30 alle 19:30