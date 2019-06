Di fiore in fiore, esposizione personale di Egle Piaser

Villa Altan, Campomolino Gaiarine (TV)

Mostra di pittura

Egle Piaser

“Di fiore in fiore”

Inaugurazione sabato 13 luglio ore 19

Presentazione di Lorena Gava

Dal 13 al 28 luglio 2019



Verrà inaugurata sabato 13 luglio alle ore 18.00 la mostra dell’artista coneglianese Egle Piaser, dal titolo:”Di fiore in fiore”, presentata da Lorena Gava. Il titolo contiene già tutta l’esposizione: un corpus di tele di grandi e piccole dimensioni imperniate unicamente sul tema dei fiori. I locali prestigiosi di Villa Altan, sede della Biblioteca comunale, vengono trasformati, per così dire, in un giardino dove l’occhio insegue una varietà straordinaria di fiori, caratterizzati da colori e forme diversissime. Ci troviamo di fronte ad un tripudio di essenze, ad una magniloquenza di petali, foglie, corolle che sembrano emanare profumi e un’aura infinita di grazia e bellezza. Iperdimensionati, ingigantiti, e magnetici, questi fiori bellissimi ci guardano, ci interrogano, ci chiamano a osservare le molteplici sfumature che pennelli e pigmenti riescono a rendere, in gara, quasi, con la natura. La pittrice coneglianese che da anni si misura con il multiforme universo dei fiori, ha superato se stessa per la vis espressiva e cromatica, per l’alchimia tonale e timbrica che può solo affascinare e commuovere. Gaiarine, il Paese per eccellenza della “Camelia” (ricordiamo l’abate Lorenzo Berlese originario di Campomolino che nel 1841 a Parigi aveva catalogato e pubblicato per ventidue specie di “camellie”) si presta dunque ad accogliere tante altre specie floreali che, in una sorta di giardino incantato, ci invitano ad assaporare un’esplosione di natura e di boccioli davvero unica e imperdibile.



Egle Piaser è nata a Conegliano (TV) città nella quale vive e lavora. Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel corso di Pittura, insegna Arte e Immagine. Espone dalla metà degli anni ’90 in mostre personali e rassegne collettive.