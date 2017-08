"L'equilibrista" - Mostra personale di pittura di Silvia Canton

Mostra personale di pittura di Silvia Canton "L’equilibrista"



Galleria Novecento, Palazzo Sarcinelli - Conegliano



Presentazione di Corrado Castellani



In collaborazione con l'Associazione Dama Castellana di Conegliano.





Inaugurazione: 9 settembre 2017 alle ore 17,30.

. . . . . .

Sabato 9 settembre, alle ore 17,30, presso la Galleria Novecento di Palazzo Sarcinelli a Conegliano sarà inaugurata la mostra personale di Silvia Canton, intitolata “L’equilibrista”. L’artista presenta 25 dipinti, in maggioranza mai esposti prima, che testimoniano la sua più recente evoluzione espressiva all’interno di un percorso stilistico maturo e riconoscibile. Nelle sue opere gli spunti visivi tratti da elementi naturali di origine vegetale si pongono come simboli di esperienze emotive interiormente vissute. Quali componenti della sua raffinata ricerca, i richiami alla cultura liberty e simbolista si immergono negli esiti più maturi dell’informale, la flessuosità lineare dei segni si fonde con la sapiente gestualità in opere caratterizzate da una spiccata valenza lirica.

Come scrive il critico Corrado Castellani: “Le linee morbide e sinuose, marcatamente definite, sprigionano movimenti carichi di energia, creano campi di forza percorsi da slanci e tensioni, vortici e turbini, con spinte a volte ascendenti e a volte discendenti, ma sempre inclini a ripiegarsi su se stesse, ad avvolgere e racchiudere”. In ogni dipinto l’artista raggiunge un equilibrio di forze contrapposte, di luci e di ombre, un’armonia delle tensioni che compongono in una visione coerente e unitaria.

Silvia Canton, nata a Conegliano nel 1974, ha praticato il disegno fin dall’infanzia. Diplomata al Liceo Artistico di Treviso e poi all’Accademia di Belle Arti di Roma, ha affiancato per diversi anni la costumista teatrale Odette Nicoletti e ha collaborato a Roma e Venezia con importanti professionisti del teatro e del cinema, tra i quali il regista Ettore Scola. Si è in seguito dedicata alla decorazione architettonica con stucchi intagliati a mano e dipinti che abbelliscono facciate ed interni di palazzi in Italia e all’estero. Parallelamente ha sviluppato la passione per la pittura intraprendendo dal 2011 un’assidua attività espositiva, con mostre personali e collettive nei più importanti centri del Veneto ed inoltre a Napoli, Vienna, Berlino, Parigi, Chicago, Miami, Shanghai. Attualmente vive e lavora a Castelfranco Veneto.