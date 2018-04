Mostra “Esplorazioni estetiche” di Alfonso Lorenzetto

Fino al 13 maggio, la CNA di Castelfranco Veneto ospita, nella sua nuova sede di via delle Querce 5, la mostra fotografica “Esplorazioni Estetiche” di Alfonso Lorenzetto, allestita per la prima volta l’anno scorso ad Asolo presso Sala espositiva di Palazzo Beltramini. Le 9 tele, in dimensione cm 70×105 stampate sulla prestigiosa tela canvas Goya Hahnemuhle dal laboratorio certificato in tecnologie “fineart” Gicleeart di Luca Buongiorno di San Severo (FG), rappresentano il percorso interiore di Lorenzetto, 54 anni, affermato fotografo internazionale certificato europeo con showroom a Montebelluna, specializzato in matrimoni.

Nel periodo dal 2012 al 2016 – lasso di tempo di queste “esplorazioni estetiche” - il professionista ha voluto cimentarsi con la voglia di trasgredire alle regole canoniche dell’estetismo convenzionale. Dal punto di vista concettuale, Lorenzetto, nella sua ricerca artistica, si rifà alla corrente filosofica del “nuovo realismo”, in particolare al suo esponente Maurizio Ferraris, che assimila l’estetica alla “percettologia”, cioè alla scienza della percezione e non ha più a che fare in modo esclusivo con l’arte.

Nell’esperienza estetica dell’osservatore, del resto, questi scatti, tratti dal mondo naturale – battigie, dettagli di rami e gocce d’acqua, filari, paesaggi - sono assimilabili a veri e propri dipinti: chi osserva non è più in grado di distinguere quale sia il supporto o la tecnica alla base della sua esplorazione estetica e di quella dell’autore. E probabilmente non ha nemmeno importanza.

«I luoghi di lavoro devono essere il più possibili salubri e ispiranti per le persone che ci lavorano e per quelle che vi accedono per l’assistenza e i servizi – afferma Roberto Ghegin, direttore di CNA Castelfranco -. La ristrutturazione e l’ampliamento della sede rispondono al primo criterio. La mostra fotografica di un’artista dell’immagine come Lorenzetto va incontro alle esigenze di bellezza che ciascuno di noi coltiva del cuore».

La mostra rimarrà visitabile in orario ufficio: Dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30.

