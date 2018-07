Domenica 5 Agosto – 22° Mostra dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa (presso Malga Campocroce – Borso del Grappa). Anche quest’anno torna la Festa dei Formaggi in loc. Campocroce con Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto, un ricco programma per la giornata. Noi vi aspettiamo allo stand gastronomico con panini e bevande, inoltre dalle 12 alle 16 ci sarà lo spiedo a cura di Pro Loco Sernaglia … vi aspettiamo numerosi, non mancate!



PROGRAMMA:



– ore 11,15: Santa Messa presso la Chiesetta Pio X a Campocroce;



– ore 12,00: Inaugurazione della rassegna e premiazione dei Formaggi in concorso;



– ore 15,00/17,00: Il Morlacco del Grappa, incontra … degustazioni guidate per scoprire inediti abbinamenti;



– ore 15,00: Spettacolo Folkloristico con il Gruppo Folcloristico “I Posagnòt”



– ore 16,30: Lavorazione in diretta del formaggio Morlacco del Grappa;



– dalle 12,00 alle 16,00: Apertura stand gastronomico



per prenotazioni sms o messaggio whatsapp al 3342553292