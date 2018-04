7 Aprile 1944, Treviso bombardata: in mostra le foto che segnarono la Città

TREVISO Inaugura domani, 7 aprile, la mostra fotografica "7 Aprile 1944, Treviso bombardata". L'esposizione, curata da Giorgio Bughetto dell'Associazione Doge, ripercorrerà i fatti più salienti, dal '43 al 45', che segnarono l'Italia durante la guerra. Ben 262 immagini che testimoniano quelli che sono stati gli atroci bombardamenti che segnarono anche la città di Treviso, non solo in quel tragico 7 aprile 1944, dove morirono 1600 persone, ma in tutti gli attacchi al capoluogo trevigiano, colpito da attacchi aerei per quattro volte. La mostra sarà aperta dal 7 aprile al 25 maggio, tutti i venerdì, sabato e domenica, negli spazi dell'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra di Treviso, in piazza Pio X, 5.

Una mostra che ripercorre i fatti che hanno segnato tutto il Paese: i gurnuer ovvero le famose truppe marocchine e algerine che fecero dalla Sicilia alla Toscana una lunga serie di uccisioni e stupri. La morte di Mussolini e Pettacci. I fatti accaduti durante e per conto nell’armistizio. I morti e le distruzioni nella Treviso durante e dopo i bombardamenti. La ricostruzioni con foto inedite degli anni ’50 e ‘60 e con dei cimeli unici fra le quali una bici del moeta del 1939. Libri del periodo, cartoline originali e cartamoneta, monete del periodo e molto altro ancora. Inoltre il sabato e la domenica si terrà la proiezione del documentario Rivelazioni, Treviso 7 aprile 1944, che racconta il perché la città fu bombardata con una preziosa cianografia inerente allo scalo Motta non colpito in modo tangibile dalle bombe. Fatti salienti, notizie e curiosità per far capire il vero motivo - troppo spesso taciuto - del bombardamento di Treviso.

ORARI Venerdì dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,30, Sabato dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00, Domenica dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00