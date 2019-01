La fotografia: il racconto per immagini, laboratorio fotografico con Gianpaolo Arena

LABORATORIO TEORICO E PRATICO SUI LINGUAGGI E LE CONTAMINAZIONI FOTOGRAFICHE



a cura di GIANPAOLO ARENA



Il laboratorio prevede una parte teorica dedicata all’analisi dei vari linguaggi fotografici attraverso lo studio dei grandi fotografi contemporanei e del passato, e una parte pratica che sarà riservata alla COSTRUZIONE di un RACCONTO PER IMMAGINI (la scelta del punto di vista e dell’inquadratura, la preparazione dello scatto, le considerazioni sul processo, il tempo e il metodo, la comunicazione…).



I temi scelti per lo sviluppo dei progetti fotografici sono: il ritratto, il paesaggio, l’architettura.



Durante le lezioni Gianpaolo Arena avrà cura di selezionare e introdurre numerosi approfondimenti tematici sulla cultura visiva contemporanea e le contaminazioni con altri media funzionali allo sviluppo dei progetti fotografici individuali.



Una parte importante sarà finalizzata alla visione di libri e progetti di ricerca sul paesaggio, ai rapporti tra fotografia e letteratura, all’editoria specializzata, ai magazines online, alle scelte di allestimento espositivo e curatoriali.



Attraverso la guida del docente ogni partecipante potrà dare forma al proprio progetto fotografico: dalla scelta del tema all’approccio al soggetto di indagine, dall’ideazione del concept alle strategie per il disegno finale del libro.



L’obiettivo è quello di costruire una serie fotografica coerente e personale indirizzata a rafforzare il linguaggio identitario e visivo dell’autore. La ricerca fotografica sarà supportata da lezioni, letture portfolio, esercitazioni, riflessioni individuali e di gruppo in aula.



•••••



CHI: il corso è aperto a chiunque abbia desiderio di approfondire le sue conoscenze in fotografia e mettersi alla prova. Non è necessario essere fotografi professionisti! *I partecipanti che hanno frequentato i laboratori precedenti hanno la possibilità di continuare i progetti fotografici iniziati o di scegliere dei nuovi temi.



QUANDO: inizio corso mercoledì 6 marzo 2019 (per un totale di 14 incontri/ 28 ore).



FREQUENZA: ogni mercoledì, dal 6 marzo al 5 giugno 2019 (tranne per la lezione dell’1 maggio, posticipata a giovedì 2 maggio).



ORARIO: 20.30 – 22.30



DOVE: Ca’ dei Ricchi – TRA Treviso Ricerca Arte, Via Barberia 25, Treviso (centro storico).



QUOTA: visibile sul nostro sito a questo link https://wp.me/p3ydwt-lh



INFO E ISCRIZIONI: LANDSCAPE STORIES / Associazione Culturale Hat Studio, Giorgia Sarra 347.9780123, landscape.stories.workshop@gmail.com. Iscrizioni fino ad esaurimento posti (max 20 persone).



•••••



GIANPAOLO ARENA:

architetto, curatore e fotografo, sviluppa progetti di ricerca su tematiche ambientali, documentarie e sociali.



Dal 2010 è editore del magazine di fotografia contemporanea internazionale “Landscape Stories” con cui coordina campagne fotografiche sul territorio, workshops (Massimo Siragusa, Bruno Ceschel-SP, BH, Raimond Wouda, Valerio Spada, Francesco Jodice, Simon Roberts, Vincenzo Castella, Tre Terzi, Andreas Weinand, Domingo Milella, Doug DuBois, Antonio Biasiucci, Hans-Christian Schink, Andrew Phelps), progetti editoriali (Adolescence book, Gianluca Perrone “Balere”, Joël Tettamanti “Works 2001-2019”, Raimond Wouda, Céline Clanet, Jan Stradtmann “1 km”) ed espositivi (Photissima Festival Torino, 2012. Sifest 2014. 21er Haus, Vienna, 2014. Massimo Siragusa, Roma, 2015. Youth Codes, Karen Knorr & Olivier Richon e Andreas Weinand, Galleria Materia, Roma, 2016. Raimond Wouda, Céline Clanet, Jan Stradtmann “1 km”, Ca’ dei Ricchi, Treviso, 2017 / PAC, Milano, 2018).



Dal 2013 è curatore del progetto CALAMITA/À, una piattaforma di indagini e ricerche sui territori del Vajont, di cui è stato pubblicato il libro “The Walking Mountain”, 2016. Numerose le mostre collettive curate in Italia e all’estero (Sifest, Savignano sul Rubicone (FC), 2014. Alt. + 1000, Rossinière, Switzerland, 2015. Festival Circulations, Parigi, 2016. Galleria Materia, Roma, 2016). Il suo progetto “My Vietnam” è stato presentato al festival fotografico F4_un’idea di fotografia, Villa Brandolini, Pieve di Soligo, TV nel 2013, a Padova Fotografia Festival nel 2014, alla Galleria Anteprima d’Arte Contemporanea, Roma, nel 2014, al Fotografia Festival di Roma nel 2014 e al Bitume Photofest, Gallipoli, nel 2015. Nel 2013 ha partecipato alla X Biennale di Architettura di São Paulo, Brazil con lo studio Latitude Platform. Curatore della rubrica Undercover su Urbanistica, dedicata alle relazioni tra musica e arti visive.



Tra le recenti esperienze professionali nel 2017 è curatore dell’intervista e del testo introduttivo al libro di Carlos Casas ‘Vespers & Madrigals’ A+M BOOKSTORE per Cavallino-Treporti Fotografia/Villaggio Globale International. Nel 2016 è curatore artistico del progetto ‘1 km’, libro e mostra, in collaborazione con Altevie Technologies e i fotografi Raimond Wouda, Céline Clanet, Jan Stradtmann. Nel 2017 e nel 2016 è giurato al Photogrvphy Magazine Grant, nel 2015 al ‘Photobook Award’ a Melbourne e a ‘On Landscape Project’, Matèria a Roma. Dal 2014 è tra i giurati del premio Nascimben a Treviso. Nel 2016 è stato nominato tra i curatori del Padiglione Venezia per la Biennale di Architettura. Nel 2014 ha scritto la prefazione alla monografia di Joël Tettamanti “Past, Present and Future” per l’editore svizzero BENTELI Verlag! Nel 2015 è docente della residenza d’artista Bitume Photofest Serre Salentine organizzata da Positivo Diretto, e vincitore della 5° edizione del Premio Riccardo Prina con il progetto “Collapsing Stars”. Nel 2017 è vicitore ex aequo del concorso fotografico “150 ANNI DELLA FERROVIA DEL BRENNERO – CONNECTING PEOPLE”.



www.magazine.landscapestories.com