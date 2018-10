Mostra fotografica "Espressioni di violenza..."

Sabato 27 Ottobre alle ore 17,30 presso la Biblioteca Comunale di Casale sul Sile, Villa Bembo Caliari, si inaugurerà la mostra “ESPRESSIONI DI VIOLENZA”, personale di Carla Carletto, con il patrocinio del comune di Casale sul Sile a cura dall’associazione MensCivica, promossa e seguita dalla consigliera alle Pari Opportunità Sonia Forestan. La mostra racconta la violenza sulle donne, un argomento di estrema attualità. Praticamente ogni giorno leggendo i giornali o guardando la televisione sentiamo storie di donne maltrattate sia fisicamente che psicologicamente.

Il tema della violenza sulle donne va quindi trattato e affrontato con una particolare cura e Carla Carletto cattura in queste immagini l’anima, la forza, il dolore. Le sue immagini sono dirette, priva di orpelli. Carla Carletto è attenta alla focalizzazione dei dettagli e vuole sensibilizzare con immagini, forse forti ma molto belle le persone su questo argomento, a partire dai più giovani. Riporta una frase di William Shakespeare: "Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna!".

Carla Carletto ha studiato a Padova e si è diplomata presso la scuola d'arte Pietro Selvatico. Trasferitasi a Venezia si è specializzata nella stampa calcografica e successivamente si è dedicata alla sua vera passione: la fotografia in bianco e nero.

La mostra resterà visibile fino a sabato 10 novembre in orario biblioteca e il Sabato pomeriggio 16-18 e Domenica 10-12/ 16-18.

Per informazioni: carlacarletto@gmail.com

http://www.carlacarlettophotographer.com