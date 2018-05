Sabato 12 maggio 2018 alle ore 18 sarà inagurata la mostra fotografica "Vittorio Trenta Sessanta" presso il Museo del Cenedese di Vittorio Veneto con scatti provenienti dall'archivio fotografico "Alfredo Marin". Lo “Studio fotografico Alfredo Marin” ha aperto a Vittorio Veneto in via Lioni nel marzo 1921. Per i successivi settantacinque anni, gli scatti di Alfredo prima e del figlio Raffaello poi, hanno aggiunto preziosi tasselli al racconto per immagini della Città, immortalando eventi, luoghi e momenti di vita. Nell’esposizione ospitata nella Loggia, in Sala del Novecento e nella Sala del Maggior Consiglio, troveranno posto 76 scatti inediti che vanno dagli anni Trenta agli anni Sessanta del secolo scorso. Rivedere le immagini di quegli anni aiuta a capire come eravamo e, partendo da questo, anche come la nostra società, i suoi riti e il suo spirito si sono modificati nel tempo. L'evento è promosso e organizzato da MAI Associazione Culturale con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura della Città di Vittorio Veneto. Hanno collaborato all'iniziativa la Fondazione Minuccio Minucci con il suo Presidente Ing. Luigi Marson, La Tenda TV e lo storico Franco Giuseppe Gobbato. MAI Associazione Culturale ringrazia di cuore la famiglia Marin per l'opportunità concessa.

La mostra rimarrà allestita fino al 27 luglio.

Orari di apertura: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Informazioni: T 0438 554217 - M 347 2281692 - info@maivittorioveneto.it

www.museocenedese.it