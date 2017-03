Mostra "Giappone fiorito" a Ca' dei Carraesi

La mostra racconta la vita e la natura del Giappone antico attraverso le opere dei grandi artisti del XIX secolo: Hokusai e Hiroshige. Un’ampia selezione di Ukiyo-e accoglierà i visitatori con immagini del Monte Fuji, di Edo (l’odierna Tokyo), di Kyoto ed in genere della natura del Sol Levante.Il periodo dell’anno scelto per l’esposizione è l’Hanani, ovvero il momento in cui fioriscono i fiori di ciliegio conferendo al Giappone un aspetto di incantevole bellezza. Fiori e piante saranno i protagonisti di un vasto allestimento variopinto ed analizzati nelle loro simbologie.



Le opere d’arte esposte sono state prodotte grazie al lavoro di intagliatori di blocchi di legno di ciliegio selvatico e inchiostratori e stampatori che usano esclusivamente carta di gelso, già nota nella Parigi di metà Ottocento come «carta giapponese». Questo tipo di produzioni ispirò i grandi autori dell’Impressionismo e Van Gogh, il quale copiò «Il giardino dei pruni» e «Pioggia serale sul ponte di Ohashi» di Hiroshige, entrambi presenti in mostra. Nella mostra a Ca’ dei Carraresi, troveremo anche le opere più importanti ed impresse con forza nell’immaginario collettivo: come l’ «Onda» ed il «Monte Fuji» di Hokusai. Inoltre, i visitatori troveranno un’incredibile mappa geografica del Giappone antico, una cartina di Edo (Tokyo) del 1700 ed un lungo libro (15 mt) decorato con i 69 Ukiyo-e derivanti dal viaggio detto Kisokaido compiuto da Hiroshige e Eisen nel XIX secolo.

Tutte le opere esposte appartengono ad una collezione privata di Treviso. Pezzi unici e rari del XIX e del XX secolo, frutto di una paziente operazione di relazioni diplomatiche e culturali con il Giappone. Le opere di questa collezione sono per la prima volta esposte al pubblico nella prestigiosa sede museale. Il curatore della mostra è Daniel Buso, direttore artistico e fondatore di ARTIKA. La sua relazione con il Giappone, sbocciata in un viaggio personale nel 2016, inizia nel 2014 quando collabora alla grande mostra sul Giappone [dai Samurai a Mazinga] tenutasi nello stesso anno a Treviso. ​Il progetto prevede la distribuzione, lungo un percorso di 7 sale di 30 Ukiyo-e, fiori giapponesi, abiti tradizionali, cartine geografiche del XVIII e del XIX secolo ed una monumentale pubblicazione di Hiroshige, stampata nella seconda metà del XIX secolo.