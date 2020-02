Mostra “Impara l’arte e mettila da parte” di Gianfranco Pesavento

Sabato 8 febbraio alle ore 17 negli spazi della Galleria del Teatro Accademico, sarà inaugurata la mostra “Impara l’arte e mettila da parte” con l’esposizione delle opere dell’artista bassanese, Gianfranco Pesavento.

Sino a domenica 1° marzo 2020 (aperture dal mercoledì al venerdì dalle ore 16 alle 19, mentre sabato, domenica e festivi anche il mattino dalle ore 10 alle 12.30) si potranno ammirare gli acquerelli del pittore vincitore della seconda edizione del concorso di pittura incentrato sul radicchio variegato di Castelfranco Veneto sul tema “Il radicchio variegato di Castelfranco in cucina”. Pesavento, nel dicembre del 2018, ha superato la concorrenza di altre 55 opere in concorso meritando il primo premio che, oltre al cesto di prodotti gastronomici, metteva in palio una mostra personale di tre settimane in Galleria del Teatro per la stagione espositiva 2019/2020.

Accanto alle opere pittoriche, forte di una grande manualità con diversi materiali che l’hanno portato a creare oggetti di scena per il teatro ed il cinema, Pesavento proporrà alcune delle sue creazioni frutto, da lui definite, di “esperienze ed esperimenti di un ARTIgiano”. Una mostra completa capace di mettere in luce la grande passione di Pesavento per ogni forma d’arte in uno spazio, quello della Galleria, cuore della cultura sempre più aperta a tutti e che ben si presta a dare visibilità ad artisti amatoriali per una rassegna che entra a pieno titolo nella linea di lavoro dell’Assessorato alla Cultura. Tanto la mostra, quanto la rassegna di spettacoli teatrali al via domenica, sono ulteriori occasioni di proposte che l’Amministrazione comunale offre ai visitatori e che nel 2019 hanno permesso di segnare importanti riscontri in chiave turistica sia in presenze che in pernottamenti.