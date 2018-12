Sabato 1 Dicembre 2018, alle ore 18, presso la Sala Espositiva del Mecenate Tea Lounge (Piazzetta della Torre 9 a Treviso) sarà inaugurata la mostra “ La Fiaba, La Magia, Il Sogno di Ada Caccin. La mostra è curata e presentata dalla Dott.ssa Ombretta Frezza, critico e storico dell’arte, e curatrice dello spazio espositivo del Mecenate Tea Lounge. Ada Caccin, artista moglianese, dedica questa mostra a tutti i bambini, in particolare al nipote Paride, e a tutti noi che, pur essendo adulti, possiamo ancora trovare nelle nostre frenetiche e caotiche esistenze la magia dell’infanzia. Una mostra che attraverso una serie di tele ci accompagnerà in un viaggio tra fiaba e sogno, portando i bambini a lasciar volare la fantasia tra paesaggi incantati, unicorni e animali fantastici, bolle di sapone e atmosfere sospese, Peter Pan e lupi che vestono i panni di animali buoni e amici. Un percorso che porterà ogni visitatore da zero a cent’anni a riflettere su temi quali il bullismo, i sogni che devono sempre essere inseguiti e realizzati e l’amore per gli animali. La mostra sarà introdotta dalle letture del folletto Giulia Tomasetti, l’accompagnamento musicale dell’arpista Sophia Barbon, e per tutti i bambini ci sarà la truccabimbi Serena Moro. Ognuno avrà la possibilità di accedere alla “ Bacheca dei Desideri” : in un foglietto ognuno potrà scrivere ciò che più vorrebbe vedere realizzato, perché non bisogna smettere mai di sognare. La mostra sarà aperta fino all’8 gennaio 2019 e sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 20.